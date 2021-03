Uno Mattina, Paolo Calabresi entra in studio ma non c’è nessuno: “Posso farmi il caffè?”

Ospite in diretta a Uno Mattina l’attore Paolo Calabresi protagonista stasera della fiction “La bambina che non voleva cantare” che racconta la storia di Nada

Questa sera sarà uno dei protagonisti della fiction di Rai 1 incentrata sulla vita di Nada, “La bambina che non voleva cantare”. Paolo Calabresi, ospite a Uno Mattina entra in studio ma non trova nessuno se non la sedia vuota e Monica Giandotti collegata tramite video da casa.

Come è noto la giornalista conduce la trasmissione da casa per essere venuta a contatto con una persona contagiata da Covid, mentre assente ingiustificato oggi Frittella per un’indisposizione personale non legata al virus.

Calabresi quando entra in studio però esclama: “E’ la prima volta che sono in uno studio da solo, stavo cercando il caffè ma dov’è? Devo fare tutto da solo come Marzullo”.

I mille volti di Paolo Calabresi, stasera “La bambina che non voleva cantare”

Come anticipato, stasera andrà in onda il film “La bambina che non voleva cantare” che racconta la storia di Nada prima del grande successo con Sanremo che tutti noi conosciamo.

Paolo Calabresi nel film di Costanza Quadriglio riscritto sulla base dello stesso diario di Nada, interpreterà la figura del maestro di canto Leonildo, nome di fantasia ma realmente esistito e che ha davvero aiutato la giovane nella sua crescita come artista.

Questa è l’ultima avventura di Calabresi al cinema ma l’attore ha una lunghissima carriera alle spalle costellata da grandi successi importanti, di cui forse il più famoso è quello di Biascica nel film Boris. Oltre al teatro però è la Tv negli anni a dargli la fama meritata, soprattutto quando entra nel cast de “Le Iene”, prima come inviato e poi nel 2016 come co-conduttore.