Il 71esimo Festival di Sanremo è concluso solo da pochi giorni, un’edizione che ha davvero fatta parlare di sé per la circostanza eccezionale con cui è stato allestito, tra problemi legati alla presenza del pubblico in sala e l’organizzazione generale della kermesse canora.

Veri mattatori delle serate sicuramente Amadeus e Fiorello che hanno saputo regalare a casa e agli stessi artisti un’atmosfera più rilassata e gioviale durante tutte le cinque serate di gara. Quest’anno Fiorello ha regalato alcuni cambi d’abito emozionanti che cercavano di emulare lo stile di Achille Lauro ed i suoi quadri viventi: dal mantello fiorato di 21 chili, alle ali d’angelo nero, passando per l’imitazione di Little Tony con giacca di pelle rossa, frange e bandana al collo in tinta.

Questa però è una tradizione già collaudata dall’anno scorso, quando Fiorello ha sbalordito l’Ariston scendendo le scale vestendo i panni di un’amata conduttrice di Canale Cinque. Vi ricordate?

Fiorello imita la De Filippi, poi la telefonata in diretta che spiazza tutti

Fiorello il 5 febbraio 2020 si presentò in diretta per la seconda serata di Festival vestito con un abito identico a quello indossato qualche mese prima a “C’è posta per te” da Maria De Filippi. Lo abbiamo visto scendere impacciato le scale dell’Ariston con delle mary jane numero 45, le calze nere, un abito chemisier con colletto alla collegiale bianco ed una parrucca a caschetto bionda per ricreare le fattezze della conduttrice di Canale Cinque.

Fiorello ha mantenuto la promessa fatta la sera prima in cui si era palesato invece abbigliato da don Matteo, e visto il boom di ascolti, si è presentato sul palco in versione Maria De Filippi. “Una cosa così non l’ho mai fatta. L’ho fatto per te, per onorare una promessa, ma questa cosa rimarrà per sempre. Io sarò visto così per sempre e comparirò su Techetechetè a vita”, ha detto Fiorello rivolgendosi ad Amadeus che se la rideva sotto i baffi.

Il mattatore però non riesce ad imitare la voce della De Filippi, fino a che non arriva il colpo di scena: in diretta squilla il cellulare di Fiorello e all’altro capo c’è proprio Maria. “Pronto? Posso dire io buonasera?” e la conduttrice chiude con un “Buonasera e benvenuti al 70esimo Festival di Sanremo”.