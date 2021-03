Ti sblocco un ricordo, un giovanissimo Raz Degan gridava “Sono solo fatti miei” – VIDEO

Era il 1995 quando Raz Degan si chiedeva come mai non beveva Jägermeister, e a suon di “Perché? Perché?” alla fine di dava anche una risposta entrata nella storia

Ieri sera su Rai 1 abbiamo avuto modo di vedere l’attore e modello Raz Degan impegnato nella serie “Le indagini di Lolita Lobosco”, la nuova fiction che vede Luisa Ranieri nei panni del vicequestore di Bari. Guest star d’eccezione nei panni di un possibile sospettato nell’inchiesta che cerca di risalire alla morte del signor Stramaglia, detto Pap’russ.

Bello e affascinante tanto da sorprendere anche la dottoressa Ranieri che alla fine della puntata si è concessa una cena romantica proprio con il bel marinaio poi scagionato da ogni sospetto con il delitto.

Raz Degan però non affascina solo ora a 52 anni, anche 26 anni fa, nel 1995 aveva sorpreso molte giovani donne mentre si prodigava nel monologo dello spot Jägermeister che è stato un buon trampolino di lancio per la sua carriera agli esordi.

Raz Degan il monologo che lo ha lanciato, “Perché non bevo Jägermeister?”

Ormai Jagermeister è presente in tutti i locali del mondo, un amaro digestivo a base di erbe prodotto in Germania dal 1934, tanto riconoscibile per il suo gusto meno amaro e più amabile rispetto a quelli presenti in commercio.

In Italia però inizia ad essere venduto solo intorno agli anni Settanta, e diventa però particolarmente famoso con gli spot pubblicitari di lancio degli anni ‘90 in cui un appena 26enne modello Raz Degan diceva: “Non bevo Jagermeiste, non so perché. Perché? Perché? Sono fatti miei!”. Una partitura molto povera però arricchita dallo charm del modello che con accento straniero pronunciava quelle semplici parole con fare ingenuo e molto affabile, capelli sciolti e occhi ipnotici.

La Jägermeister, grazie a questa campagna pubblicitaria geniale, riuscì a debuttare tra i consumatori e ad accrescere la notorietà di Degan che bello e dannato conquistò con il suo fascino i cuori di moltissime.