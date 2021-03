Jennifer Lopez è una pantera bianca vestita di pelle: 3 FOTO incantevoli

Jennifer Lopez. Una delle superstar internazionali più conosciute al mondo ci regala sul web tre scatti da urlo. Divina come sempre

Jennifer Lopez ha 51 anni. Lo vogliamo riscrivere: Jennifer Lopez ha 51 anni. Questa donna è un vulcano di talento, bellezza, sensualità, intelligenza e da tre decenni è alla ribalta dello show business mondiale. Un’ icona, una star internazionale, entrata con merito nell‘Olimpo di Hollywood. Fascino latino e capacità poliedriche. Non è facile incasellarla in una sola categoria: attrice, cantante, ballerina, showgirl, produttrice discografica e cinematografica. La Lopez è una forza della natura e sa fare davvero di tutto.

Classe 1969, nata a New York, ha radici portoricane, ma come dice una sua famosa canzone, lei è ancora la stessa ragazza di quartiere (from the block). Forbes la pone come la più ricca attrice ispanica di Hollywood. People, invece, l’ha eletta donna più bella del mondo all’età di 42 anni. Parte da una famiglia di origini umili. Ha iniziato a prendere lezioni di canto e ballo a soli 5 anni. Lascia il nido appena maggiorenne, continuando a perfezionarsi dal punto di vista artistico.

Ha esordito in ruoli secondari in serie televisive di scarso successo fino a raggiungere mete sempre più alte. Francis Ford Coppola la sceglie per il film Jack, a fianco di Robin Williams. Poi arriva Blood & Wine che la vede insieme a due mostri sacri come Jack Nicholson e Michael Caine. Nel 2001 la commedia romantica Prima o poi mi sposo e l’uscita dell’album che porta le iniziali del suo nome, nel giro di una sola settimana la portano al numero uno delle classifiche cinematografiche e discografiche: incredibile! Questa è stata la sua consacrazione definitiva.

LEGGI ANCHE –> Michela Persico, la palestra in casa è un’esplosione di forme – FOTO

Jennifer Lopez inarrestabile: star anche sul web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jennifer Lopez (@jlo)

LEGGI ANCHE –> Alessia Marcuzzi sfida Sanremo con un look da capogiro, una dea in abito lungo – FOTO

Per quanto riguarda l’universo musicale, JLo ha debuttato nel 1999 con il singolo If you had my love. Fra i suoi brani più famosi ricordiamo: Waiting for Tonight, Feelin’ So Good, Let’s Get Loud, Love Don’t Cost a Thing , Get right, On the Floor.

L’ultimo in ordine di uscita è In the Morning, uscito lo scorso 27 Novembre. Una curiosità? E’ grazie a lei se oggi abbiamo Google Immagini. L’abito verde disegnato da Donatella Versace per i Grammy Award 2000, sul suo corpo statuario fece scalpore e diventò uno dei capi più discussi dei red carpet.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jennifer Lopez (@jlo)

E a proposito d’immagini, Jennifer Lopez è diventata una star anche sul web. Con la diffusione dei social network, la sua popolarità non poteva che divampare anche sui nuovi sistemi di comunicazione. Solo su Instagram conta oltre 145 milioni di follower. L’ultimo post condiviso vede una carrellata di tre foto straordinarie. La diva, fasciata in un completo di pelle bianca, lucida, in posa per un servizio fotografico. Le forme sono esplosive, sguardo serio e capelli lunghi e sciolti che le ricadono sulla schiena. Il suo lato B è diventato celeberrimo a causa dell’assicurazione che avrebbe stipulato su di esso, un cifra pazzesca: 27 milioni di dollari. Poche ore, quasi 2 milioni di like e commenti in tutte le lingue del mondo. Tripudio globale.