Alessia Marcuzzi sfida Sanremo con un look da capogiro, una dea in abito lungo – FOTO

Per la puntata settimanale de Le Iene, Alessia Marcuzzi ha deciso di indossare un abito lungo color nocciola aperto sul fianco e le spalle scoperte

A pochi giorni dalla vittoria della 71esima edizione del Festival di Sanremo, i Maneskin sono stati invitati ad aprire la serata dedicata a “Le Iene” in onda come tutte le settimane il martedì su Italia 1. Il gruppo romano si è esibito con brano “Zitti e buoni” con cui si è aggiudicato il primo posto alla kermesse canora, e per accogliere i vincitori Nicola Savino e Alessia Marcuzzi sono vestito in grande stile per non sfigurare e ricreare nello studio la stessa atmosfera dell’Ariston.

Alessia Marcuzzi incanta in lungo per la serata canora a Le Iene