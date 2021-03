Barbara D’Urso: il Sunday night col bel giovane fa impazzire il web – FOTO

Barbara D’Urso ci regala uno scatto della sua domenica notte. Ancora in studio, con lei un gran bel ragazzo. Tantissimi commenti e richieste

Barbara D’Urso continua a fare strage di ascolti con le sue trasmissioni. Ma a breve per lei ci sarà un cambio di palinsesto. Sarà sempre la regina di Canale 5 ma in un orario diverso.

Barbarella si riprende la domenica pomeriggio e torna, in diretta, con la striscia pomeridiana che va ad ampliare Domenica Live. Quindi non più un inizio sul tardi ma dalle 15 in poi per un lungo blocco. Non solo spettacolo e gossip ma anche informazione e attualità.

Barbara torna così alle origini per la gioia personale e dei telespettatori che la seguono sempre con tanto affetto. Abbandona però la domenica sera con il suo “Live”. Il programma infatti terminerà a fine marzo per poi ritornare in autunno con la nuova programmazione.

E allora lei si gode le ultime puntate serali tra spettacolo, interviste, sfere e anche la politica. Ospite da lei, domenica scorsa, Nicola Zingaretti che dopo le sue dimissioni da segretario del Pd ha scelto di parlare nel suo salotto alimentando ancora di più il chiacchiericcio che c’era già stato sul fatto che il politico avesse fatto i complimenti alla conduttrice.

Barbara D’Urso e Pierpaolo Pretelli, fan in visibilio

E di questo ne hanno parlato praticamente tutti, anche la concorrenza. Ma per ricordare la domenica sera Barbara D’Urso sceglie un altro protagonista del suo programma. Un giovane, bello e aitante, che fino a pochi giorni fa abbiamo visto sugli schermi. Pierpaolo Pretelli, l’ex gieffino che ha affrontato le cinque sfere.

Selfie di rito tra di lui e Barbarella che le sta dietro con la sua giacca giacca nera. Sguardo serio, sorriso un po’ accennato ed i capelli legati. Insomma il look con il quale l’abbiamo vista domenica sera.

Il suo “Sunday night” fa impazzire il pubblico dei reality ed in particolare della coppia Pretelli-Salemi che per i fan, sulla scia dei Ferragnez che hanno unito il loro cognome, sono i Prelemi.

Tutti chiedono a Barbara di intervistarli insieme. Esaudirà la queen degli ascolti Mediaset questa richiesta? Staremo a vedere, di sicuro si inventerà qualcosa!