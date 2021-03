La bella stilista Valentina Muntoni ha condiviso su Instagram una serie di foto in cui appare sexy con i suoi abiti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Muntoni (@valentina_muntoni)

La Muntoni è sensuale con indosso i suoi abiti tutti scollati e aperti ovunque. Nel primo scatto indossa un abito lungo aperto sull’addome con una cintura intorno. Poi fa un selfie allo specchio mettendo in mostra l’addome e in un’altro scatto appare con un mini abito nero scollato e cortissimo. Lei è bellissima e anche molto talentuosa, i suoi abiti diventano dei must have in pochissimo tempo.

LEGGI ANCHE>>>Fabrizio Frizzi: a quanto ammonta l’eredità lasciata alla moglie

Valentina Muntoni e la sua ispirazione per la linea d’abbigliamento

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Muntoni (@valentina_muntoni)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Maria Grazia Cucinotta bellissima in uno scatto in primo piano-FOTO

La bella stilista di Rat and Boa, marchio ideato da Valentina Muntoni e Stephanie Cara Bennett, prende ispirazioni per i suoi abiti da ciò che la circonda nei viaggi che fa. Appare che il suo stile sia morbido e comodo, per una donna forte e sicura di se che è consapevole della sua sensualità e la vuole mostrare con eleganza però. Gli abiti scendono sempre perfettamente sulla figura che li indossa, hanno tagli unici e originali. La sua collega dice che si ispira a lei nelle sue creazioni e idee. Mentre la Muntoni ha altri punti di riferimento a da cui prende spunto.

Molte celebrità hanno cominciato ad indossare i loro abiti, come Kylie Jenner, Rosie Huntington Whitley e tante altre. Il loro tocco giovanile e fresco piace molto, la loro visione un pò wild è apprezzata. E sopratutto questi spacchi vertiginosi e scolli sul décolleté immensi fanno impazzire moltissime donne che non vedono l’ora di indossare i loro abiti. Poi indosso a Valentina che ha un fisico mozzafiato e le curve al punto giusto, tutto sembra magnifico. La bellezza delle loro creazioni è che si adattano ad ogni tipo di donna.