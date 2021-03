Maria Grazia Cucinotta bellissima in uno scatto in primo piano-FOTO

La bella attrice Maria Grazia Cucinotta appare stupenda in una foto su instagram con una maglietta a righe rosa

La Cucinotta condivide una foto su instagram in cui appare magnifica con i suoi capelli lunghi mori, le labbra rosa carnose e gli occhi che parlano. Da il buongiorno ai suoi follower e confida che le mancano i suoi amori dopo un mese trascorso in Cina. Intanto si intrattiene bene in Cina, mostra alcuni luoghi unici e appare con in braccio una bimba piccola. Condivide anche piatti tipici cinesi molto particolari, sembra essersi ambientata bene nonostante l’iniziale quarantena durata 3 settimane.

Maria Grazia Cucinotta e il suo viaggio in Cina

L’attrice si trova in Cina per motivi lavorativi, anche ad aprile del 2020 era lì e insieme al suo produttore cinese Fang Li, avevano anche mandato 100mila mascherine in Italia. In quel periodo per l’Italia era il momento peggiore, l’apice della pandemia dove non si trovavano mascherine ne guanti e c’era una paura immensa. Il paese sembrava come impazzito, lunghe file fuori dai supermercati che venivano letteralmente saccheggiati per paura di non poter più comprare. La Cucinotta ha voluto dare il suo contributo un anno fa per aiutare ill suo paese originario. Non è stato facile però, infatti il primo carico spedito dalla Cina all’Italia era sparito alle frontiere europee.

Qualcuno infatti si era impossessato del carico, ma la Cucinotta non ha voluto rivelare di che paese di trattasse per evitare dispute inutili. Ma con l’aiuto poi della Croce Rossa italiana sono riusciti a far arrivare le mascherine. La Cucinotta è impegnata da anni ormai come produttrice cinematografica in Cina. Certo sorge spontanea la domanda, come mai fino in Cina deve andare per fare la produttrice? Dal momento che è stata un’attrice italiana molto rinomata. Evidentemente lavora di più in Cina che in Italia. O forse voleva cambiare aria ed esplorare nuove visioni artistiche.

In fondo dev’essere curioso vedere come producono e girano i film in un’altro paese e così diverso come quello orientale. Si divide così tra Italia e Cina l’attrice, in questo periodo però non è facile ne piacevole viaggiare a causa del covid. Lei stessa ha ricordato in un post giorni fa, che viaggia da quando ha 18 anni e le piace, oggi però è un’inferno.