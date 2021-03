Hoara Borselli mostra i suoi “punti di vista” – FOTO

Hoara Borselli si racconta quotidianamente sui social. Oggi su Instagram ha scelto di mettere in mostra i suoi “punti di vista”. E i fan apprezzano

Hoara Borselli, showgirl di Viareggio, da qualche tempo è un’apprezzata opinionista in tanti programmi televisivi. “Non è l’Arena” su LA7, “Quarta Repubblica” su Rete 4 e Mattino Cinque su canale 5, sono solo alcuni degli show in cui interviene per commentare i fatti del giorno, soprattutto in ambito politico.

Ma oggi Hoara ha deciso di mettere in mostra ben altri “punti di vista“, come lei stessa li definisce. L’ex modella si mostra in tutta la sua semplicità su Instagram, con un filo di trucco e una t-shirt oversize. Ovviamente i fan apprezzano, e commentano “Da qualunque vista, sei incantevole!“, oppure “I punti di vista rendono la vita interessante. A volte complicata. Ma pur sempre viva“.

Tuttavia c’è anche chi pensa che la didascalia della foto possa essere una frecciatina contro le ultime polemiche.

Hoara Borselli mostra i suoi “punti di vista”

L’attrice infatti nelle ultime settimane aveva fatto parlare di sè, perchè era intervenuta a difendere il suo ex storico Walter Zenga. Il motivo? Le accuse dei figli dell’ex calciatore, Andrea e Nicolò, che ancora non perdonano il padre per le sue mancanze durante l’infanzia. Walter si era separato dalla loro madre, e a causa del lavoro come portiere e allenatore si era trasferito negli Stati Uniti, e quindi vedendo pochissimo i due ragazzi.

Hoara ha deciso di dare il suo supporto a Zenga, visto che ne era la compagna in quel periodo. “Sono testimone di un difficile rapporto di separazione con l’ex moglie – ha spiegato Borselli per placare le polemiche – anche a causa del lavoro di Walter che lo portava all’estero. Negli anni che ho vissuto con lui, non vedeva l’ora di tornare dagli Stati Uniti per abbracciare i figli. Avrebbe voluto passarci più tempo insieme”.

L’opinionista ha avuto una relazione di sei anni con l’ex portiere della Nazionale di calcio. Archiviata quella storia, si è poi sposata nel 2009 con Antonello Costigliola, da cui ha due figli, Margot, nata lo stesso anno, e Daniel, nato nel 2012.