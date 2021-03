Annalisa se ne frega delle critiche, risponde con bellezza e sorriso – FOTO

Annalisa dopo le polemiche di ieri risponde a modo suo. Lo fa con una bellissima foto in cui ride e un post garbato ma che colpisce

Annalisa reduce da un bellissimo Sanremo se ne frega delle critiche e risponde con le armi più forti che ha: la sua bellezza, il sorriso e la forza della parola, sempre molto gentile, mai offensiva, ma giusta e calibrata. È da ieri che la giovane cantante è nel mirino per via della querelle nata con alcuni giornalisti che l’hanno criticata per le sue performance al Festival di Sanremo.

Lei che è una veterana di quel palco si è classificata settimana e fin da subito è apparsa come una delle favorite con la sua “Dieci”. E anche se alla fine non è arrivata nemmeno sul podio, il suo singolo sta andando benissimo e lei è soddisfatta di questa bella esperienza.

La querelle è nata in particolare con Paolo Giordano. Giudizio non positivo sulla cantante e lei di tutto pugno ha tolto il “follow” a colui che è stato uno dei suoi più aspri critici. Via Giordano dai contatti dunque e ognuno per la sua strada, ma lui se ne accorge e allora pubblica un’immagine di Virginio, vincitore dell’edizione di Amici nella quale Annalisa arrivò solo seconda.

Già ieri aveva risposto con un tweet spiegando che ognuno è libero di “esprimere la propria opinione”. In serata anche un post che rimanda al mittente tutto.

Annalisa senza filtri, a suo modo risponde e mette tutti a tacere

Annalisa se ne frega delle critiche e risponde con la sua bellezza e il suo meraviglioso sorriso. Sceglie una foto su una sedia, sorridente con addosso un vestitino di jeans e stivali. A corredo un lungo post sfogo rispetto ai fatti accaduti ieri.

Parla di sé e di come è fatta, di quello che è abituata a fare e a comportarsi. Cita la sua famiglia che tiene lontano dai riflettori e trova spazio anche per le critiche. “Non reagisco alle provocazioni non perché mi trattengo, ma semplicemente perché non mi interessa” puntualizza.

Un limite si chiede in modo ironico. Assolutamente no, aggiunge perché “io sto benissimo dove sono. D’altronde cosa aspettarsi di diverso da una donna laureata in fisica che (da anni) scrive canzoni” sottolinea.

Ammette che forse lei possa essere diversa da quello che ci si aspetta ma non le importa perché non ha bisogno “di gridare a gran voce tutto quello che penso”. Ad Annalisa basta “metterlo nelle canzoni, che sono – rimancrca – il motivo per cui sono qui”.