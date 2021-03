Matrimonio a prima vista Italia 2021, al via la nuova edizione: quando sarà visibile su Real Time

Sta per cominciare la nuova edizione di “Matrimonio a prima vista” trasmessa anche su Real Time. Il docu reality torna con nuove coppie e nuovi matrimoni, ecco quando verrà messo in onda

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FrancescoMuzziofficialFanPAGE (@muzzi_francesco_official_)

Dopo il grandissimo successo dell’ultima edizione del programma, sono in arrivo le nuove puntate di “Matrimonio a prima vista Italia 2021” che propone di accoppiare sei ragazzi tra loro sconosciuti, tre donne e tre uomini, sulla base di un vero e proprio esperimento sociale organizzato da psicologi esperti.

La stagione 2021 è già presente da oltre un mese sulla piattaforma streaming Discovery Plus, ma per chi invece non ha sottoscritto l’abbonamento niente paura, le puntate saranno visibili proprio da questa sera, mercoledì 10 marzo in chiaro su Real Time alle 21,20.

LEGGI ANCHE -> Uomini e Donne, Gemma Galgani spiazza tutti: una notte di fuoco

Matrimonio a prima vista 2021: ecco chi sono le coppie protagoniste

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clara_officialfanpage (@clara__officialfanpage)

LEGGI ANCHE -> L’Eredità, Flavio Insinna: “Allora non conto niente!” Gelo in studio

Proprio questa sera quindi al via la prima puntata del programma che ha tanto emozionato i fan nella scorsa edizione recentemente conclusa. Curiosità di questa edizione il fatto che è stata girata in simultanea con la precedente a causa della pandemia, nessuna sorpresa quindi se vedrete i concorrenti indossare abiti leggeri ed infradito.

E anche la nuova stagione 2021 sarà composta da otto episodi per concludersi con la scelta finale dei sei ragazzi. I casting per la nuova edizione sono già stati fatti online la primavera scorsa e gli esperti hanno assemblato le coppie seguendo i criteri dei migliori “candidati ideali” per caratteristiche fisiche e valori.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FrancescoMuzziofficialFanPAGE (@muzzi_francesco_official_)

Le nuove coppie che vedremo stasera sono formate da Francesco Muzzi e Martina Pedaletti, Salvatore Bonfiglio e Santa Marziale e, infine, Fabio e Clara. Sempre in prima fila per seguire le coppie il sociologo Mario Abis, la sessuologa Nadia Loffredi, e lo psicoterapeuta Fabrizio Quattrini.