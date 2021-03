Uomini e Donne, Gemma Galgani spiazza tutti: una notte di fuoco

Uomini e Donne, Gemma Galgani spiazza tutti: “Notte tempestosa”. La dama torinese ha raccontato la serata che ha trascorso con il suo nuovo corteggiatore

Gemma Galgani è sicuramente una delle corteggiatrici più amate di Uomini e Donne. Sono più di dieci anni che la vediamo nel programma di Maria De Filippi, un tempo lunghissimo dove Gemma ha provato a cercare l’amore, uscendo con numerosi uomini che le hanno recato soltanto tante delusioni. Nell’ultimo periodo in particolare ha avuto una serie di frequentazioni sbagliate, motivo per cui fa più fatica adesso a lasciarsi andare con Cataldo, l’uomo con cui sta uscendo da qualche giorno.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Dayane Mello a Verissimo: “Vi dico cos’è successo tra me e Rosalinda Cannavò”

Gemma Galgani passa la sera con Cataldo, poi lui la spiazza: “Ti ho messa alla prova”

Seduti al centro dello studio, Gemma ha raccontato di aver trascorso una bellissima serata con Cataldo. Dopo cena si sono messi sul divano a guardare una trasmissione, hanno ballato, si sono baciati e lui le ha chiesto di poter rimanere a dormire a casa sua, ma Gemma gli ha risposto che non le sembrava il caso e che, al massimo, gli avrebbe ceduto la stanza degli ospiti. In studio Aldo ha spiazzato Gemma dicendo di averla messa alla prova, perché se gli avesse detto di sì, gli avrebbe dimostrato di non essere una persona seria.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Amici di Maria De Filippi, Tommaso Zorzi con lei: arriva la risposta ufficiale

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter