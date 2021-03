La cantante Anna Tatangelo si mostra allo specchio indossando dei jeans particolarmente attillati in tutte le sue forme: “ma quanto è bella?”.

Essere Una Donna, ad un solo giorno dalla ricorrenza della Giornata internazionale dei diritti della donna e, ad anni di distanza dall’uscita del singolo che le rese tutta la sua popolarità, la cantante Anna Tatangelo appare ancora oggi un valido esempio di femminilità dalle mille sfaccettature. Da una delle storie pubblicate soltanto un’ora fa sul suo profilo Instagram, Anna ha lasciato intendere che nonostante alcuni ritmi siano riguardevolmente rallentanti, per i suoi più fedeli ascoltatori pare che ci siano delle interessanti novità in arrivo.

Anna Tatangelo, i jeans strettissimi e la grande voglia di vivere

A chi non capita di svegliarsi un po’ a rilento? E’ successo ad Anna questa mattina ma, nonostante la giusta dose di relax e tranquillità, il Working in Progress per il suo nuovo singolo pare che stia per essere portato a termine. Con grande trepidazione i suoi fan attendono buone nuove, e nel frattempo Anna si diletta in video divertenti come quello appena postato.

Inutile dire come, anche in un momento di leggera stanchezza, la bellezza della cantante non smetta di affascinare. Un jeans comodo ed abbastanza attillato, ed una semplice t-shirt dalla tinta nera: la scelta di un look minimale che non può che renderle giustizia. “Manchi tantissimo, e davvero spero che tutta quest’attesa ne valga la pena❤ ci riprenderemo tutti i concerti che ci hanno tolto💪🏻“, ha infine sentenziato una sua fan.

Soltanto ieri Anna aveva commentato nella sua didascalia ad un post con palese riferimento all’8 marzo, quanto allo stato d’allerta e ancor di più al suo nuovo singolo in uscita. “Ragazzi non abbassiamo la guardia, ci vuole ancora pazienza, ancora un po’ 🌹” ha così espresso la sua opinione. Armarsi di pazienza dunque: nulla di più vero anche seguendo l’opinione dei suoi ammiratori nei commenti.