Maneskin, Instagram censura uno scatto: è troppo esplicito – FOTO

I Maneskin sono stati i vincitori di questo Festival di Sanremo. A gran sorpresa, hanno trionfato proprio loro: sul podio insieme a loro, Fedez e Francesca Michielin al secondo posto ed Ermal Meta al terzo. La loro vittoria è stata una vera e propria novità, una ventata d’aria fresca in un’epoca che è abituata a vedere sempre lo stesso genere di canzone vincere il Festival. Il gruppo di ragazzi sono riusciti a ricevere l’approvazione di tutti, sono davvero in pochi a non essere stati felici per la loro vittoria. Intanto, durante la settimana di Sanremo, hanno pubblicato uno scatto che è stato censurato da Instagram.

I Maneskin pubblicano una foto durante la settimana Sanremese ma Instagram la censura e la fa sparire

È questa la foto che Instagram ha deciso di censurare ma che su Twitter è rimasta ancora integra. Gli outfit indossati da Damiano, Victoria, Ethan e Thomas durante la settimana sanremese hanno conquistato veramente tutti. Innovativi, particolari e alla moda. Il loro trionfo è stato inaspettato per i telespettatori tanto quanto per loro: hanno deciso di non seguire gli schemi, di godersi questa esperienza e di essere loro stessi fino in fondo. Questo li ha decisamente premiati: si sono portati a casa una vittoria che ha reso onore al lavoro che hanno fatto per presentare al Festival questa canzone.

Grazie a questo Festival, hanno conquistato quella fetta di pubblico che non avevano ancora avuto modo di raggiungere ed è stata sicuramente questa la loro vittoria più grande. Adesso si preparano al tour che partirà a dicembre, nella speranza che la situazione per allora sarà già cambiata.