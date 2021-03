Laura Pausini, il leggings viola risalta le sue forme, la cantante è sexy – FOTO

Laura Pausini sfoggia un outfit audace che risalta le sue forme: il leggings viola infatti non passa inosservato.

Il meglio deve ancora venire…queste sono le parole intrise di positività scritte da Laura Pausini. La cantante, reduce dal prestigiosissimo Golden Globe, posta due foto che catturano subito l’attenzione. L’outfit scelto è d’impatto: tre colori diversi, tre stili diversi ma che insieme funzionano: in primis i leggings. Viola, lucidi e super attillati, esaltano la figura della cantante. A questi ha abbinato una più “tranquilla” camicia bianca a maniche lunghe anche se il macramè centrale non passa inosservato. Per finire, scarpe nere…stivaletti in pelle. I fans che la seguono sin dagli esordi chiedono giustamente degli indizi per comprendere cos’abbia in serbo Laura. L’assenza di risposta non fa altro che accrescere la curiosità dei milioni di followers.

Laura Pausini, attacco al vetriolo: a chi è rivolto?

Cinque giorni fa la Pausini aveva già anticipato la sua intervista per la rivista Grazia e ringraziando Silvia Grilli, la Direttrice. Con il suo post infatti aveva immortalato la copertina a lei dedicata riscuotendo tanto successo sui social. Non sono mancati gli interventi di personaggi noti quali Paola Iezzi, Valentina Ferragni, Giulio Golia e davvero tanti altri…un’occasione per mostrare l’affetto verso l’artista che continua a portare in alto la bandiera dell’Italia nel mondo. Ma quello che desta stupore è la parte di intervista postata tra le storie proprio poche ore fa e balza all’occhio una frase: Più grande è la vittoria e più grande è l‘invidia da gestire.

Una frase non indifferente che suscita tanta curiosità. C’è mica qualche nemico/a all’orizzonte?!