L’attrice e conduttrice televisiva di origini toscane, Hoara Borselli, prende il suo nome dalla protagonista non ancora ben svelata di un romanzo da cui la madre trasse la sua ispirazione. Grazie ad i suoi promettenti esordi da fotomodella entrò a far parte del mondo dello spettacolo con grande successo per il suo carisma che ancora oggi non smette di affascinare i suoi telespettatori.

In seguito la bella Hoara ha partecipato a varie trasmissioni ed al fianco di già ben affermati conduttori e grandi conduttrici, come Paolo Bonolis e Milly Carlucci. Poi il suo interesse per la recitazione, partecipando a fiction e pellicole cinematografiche, nonché al ruolo di opinionista nei programmi di attualità, come Mattino Cinque, dal 2019.

Hoara Borselli: un raggio di sole ed il piacevole ritorno alla partenza

Ad oggi la sua raggiante influenza sul pubblico si evince anche dalla sua popolarità sui social. Ed è proprio nel suo ultimo scatto pubblicato su Instagram che appare indistinguibile la sua più che piacevole presenza scenica. “Partenza”, è la prima parola della didascalia all’istantanea in cui Hoara si immortala mentre sta per affrontare un viaggio per cui non consociamo ancora la destinazione. “Scompartimento vuoto/ rubato un attimo/ subito torna la mascherina/ ritorniamo alla realtà/ Luce”, continua così il suo sogno di vagare forse senza meta la bellissima attrice, ma non dimenticando di scaldare gli animi dei suoi ammiratori con un sentito “Buongiorno! ☀️“.

“🇮🇹🎶🌈🍓⚡️🦋“, un buon umore che non fatica a farsi sentire. Un viso da bambola che mostrandosi al Sole rivela gentilmente la sua grinta. Un carattere da vendere, dimostrato anche nelle sue ultime storie dedicate alle news sul Governo di Mario Draghi. Ecco come rispondono alcuni suoi fan all’appello: “Buongiorno sei sempre CORRETTA prima di essere bella 😍“.