Carolina Stramare non si smentisce mai e su Instagram non perde occasione di mostrate tutta la sua bellezza, che miss

Tutti erano pronti a vederla nelle Honduras, senza un filo di trucco e indossando solo un costume. Carolina Stramare si stava preparando per compiere questo passo e iniziare un nuovo percorso ma il destino l’ha messa a dura prova e l’ex Miss Italia ha così rinunciato in partenza all’avventura dell’Isola dei famosi. Senza perdersi d’animo però continua il suo lavoro, iniziato circa un anno e mezzo fa, dopo aver vinto il titolo di reginetta di bellezza. Incanta chiunque la guardi e su Instagram i fan crescono giorno dopo giorno.

Carolina Stramare: a cosa sta lavorando la Miss?

L’abbiamo conosciuta come vincitrice di Miss Italia 2019, oggi all’età di ventidue anni è una delle modelle più affermate degli ultimi tempi. Occhi verdi e chioma scura, un accostamento perfetto che la rende ancora più bella. Carolina è una dea pronta a conquistare il mondo con il suo talento e la sua bellezza. Il suo sguardo dolce e timido la fa apparire ancora più naturale di quello che è ed infatti il pubblico, un anno e mezzo fa, ha scelto lei per la sua semplicità. Alla ragazza per il momento non importa apparire in televisione, anzi si distacca completamente dai riflettori e sceglie la strada della moda.

Così su Instagram non perde occasione di mostrare il suo lavoro, tra uno shooting e l’altro, lasciando i fan senza fiato. Nell’ultima foto sembra una cowboy: cappello in testa, top nero e pantaloni slacciati. Il dettaglio che non passa inosservato? I suoi slip.

Se nel 2019 era una bambina, un po’ ingenua e molto timida, Miss Italia l’ha resa una donna pronta a cavalcare le onde della vita.