Nunzia De Girolamo, minigonna in pelle e calze nere da sballo: forme pazzesche – FOTO

Nunzia De Girolamo incanta i social mostrandosi in una foto che esce fuori dagli schemi in cui di solito il pubblico è abituata a vederla

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nunzia De Girolamo (@nunzia.degirolamo)

Nunzia De Girolamo ha ormai da tempo smesso i panni di onorevole per lanciarsi nell’avventura della conduzione nonostante questo il pubblico conserva di lei un’immagine a volte fin troppo austera. In realtà la conduttrice Rai sa sfoderare tutte le armi che una donna ha a disposizione per far girare la testa. Forte infatti della sua competenza e professionalità la De Girolamo non ha infatti alcun timore a mostrarsi al pubblico in tutta la sua bellezza. Nell’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo Instagram l’onorevole si è lasciata ritrarre in un momento di pausa della sua trasmissione “Ciao Maschio“. Pur avendo optato per una mise assolutamente “casta” che ben si adatta ad un ambiente di lavoro l’attenzione del pubblico non può non essere catturata dalle splendide calze che sbucano dalla minigonna di pelle nera. Gli occhi bassi rivolti al cellulare e la mano che le regge il mento poi riescono a conferirle senza dubbio un’aria di esplosiva sensualità.

La carriera di Nunzia De Girolamo: oltre la politica c’è di più

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nunzia De Girolamo (@nunzia.degirolamo)

Nunzia De Girolamo è un volto noto per milioni di italiani soprattutto grazie al suo impegno politico all’interno di Forza Italia e in Parlamento. Proprio nel partito di Berlusconi muove i suoi primi passi diventando famosa come onorevole per una serie di bigliettini “galanti” scambiati insieme a Gabriella Giammanco con il loro leader durante una delle prime sedute parlamentari. Successivamente arriverà a ricoprire anche il ruolo di Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali durante il Governo Letta formatosi nel 2013. Nunzia De Girolamo, dopo aver ottenuto un seggio in Parlamento per ben due legislature decide di abbandonare la carriera politica per rivolgersi al mondo del giornalismo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nunzia De Girolamo (@nunzia.degirolamo)

Dopo aver curato un rubrica su “Il Tempo” dal titolo “Nunzia Vobis” ha collaborato a lungo con Massimo Giletti a “Non è l’arena“. Dopo aver partecipato a programmi di successo come “Ballando con le stelle” e “Stasera tutto è possibile“, dallo scorso febbraio conduce per la Rai il programma di attualità “Ciao Maschio“.