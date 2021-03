Ornella Muti, compleanno lontano dalla figlia positiva al Covid

Ornella Muti compie 66 anni. L’attrice di recente si è mostrata angosciata per via della situazione di emergenza sanitaria. La figlia Carolina è risultata positiva al covid.

66 anni fa nasceva Ornella Muti. L’amata attrice italiana, il cui vero nome è Francesca Romana Rivelli, oggi compie gli anni. Tra film e premi, è anche seguitissima sui social. 259 mila i follower che ogni giorno commentano le sue foto con affetto.

Oggi sulla pagina Instagram è apparso un post sul suo feed con tanto di auguri. “Buon compleanno”, il commento che si ripete sotto la foto. Alla Mutti non resta che spegnare le candeline. Prima però dovrà esprime come da tradizione un desiderio. Di certo tra i regali che Ornella vorrebbe ricevere c’è il termine della pandemia.

Ornella Muti, la preoccupazione più grande: seconda figlia positiva al covid

In una recente intervista a Domenica in, Ornella Muti ha commentato la situazione di emergenza sanitaria. Ai microfoni di Mara Venier si era mostrata molto preoccupata raccontando come ha trascorso i mesi durante il covid.

“Sono molto angosciata per questa situazione è uno stress che sento ogni giorno. Quello che più mi terrorizza è che Carolina, di tutta la nostra famiglia, è stata la più prudente e attenta a rispettare le misure anti contagio. Ho paura per me e per i miei figli, è un grande dolore saperla lontana e non poterla raggiungere”, le parole di Ornella.

La secondogenita dell’attrice infatti è risultata positiva al covid e pertanto è rimasta in isolamento. Si tratta di Carolina, nata dalla relazione tra Ornella e Federico Facchinetti. Un’altra prova per la giovane che lo scorso anno aveva perso il marito. Un lutto terribile che ha colpito tutta la famiglia della Mutti.

Carolina oggi ha postato sulla sua pagina Instagram gli auguri per la madre con una dolce dedica. Non mancano le parole di dispiacere per non potere abbracciare di persona la madre e passare al suo fianco l’importante ricorrenza.