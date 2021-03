Tommaso Zorzi rivela chi sta investendo su di lui: “Un progetto bellissimo”

Ha vinto l’ultima edizione del Grande Fratello Vip e ora Tommaso Zorzi è pronto a conquistare il mondo dello spettacolo. Il giovane rivela chi sta investendo su di lui

Vincitore morale ed effettivo dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi a soli 25 anni è riuscito a conquistare pubblico e addetti ai lavori. Spigliato, intelligente, ironico, scaltro e un passo avanti anche a chi il settore dello spettacolo lo vive da molto più tempo. Entrato nella casa più spiata d’Italia a settembre come influencer noto ai più giovani, ne è uscito quasi sei mesi dopo come futuro della televisione italiana. Tutti sembrano volerlo e le proposte lavorative iniziano a essere numerose, ma Tommaso nel corso di un’intervista a CasaChi ha finalmente rivelato chi sta puntando su di lui a lungo termine.

Mediaset non molla Zorzi: “Su di me un progetto bellissimo”

Negli ultimi anni Tommaso Zorzi si è dedicato ai social media, costruendosi un’identità non indifferente e il forte seguito che lo accompagna ne è una prova. Ma il suo obbiettivo è sempre stato quello di poter entrare a far parte del mondo dello spettacolo, nella speranza che in televisione ci fosse posto per lui. L’esperienza al Grande Fratello Vip gli ha permesso di farsi conoscere al grande pubblico e di mostrare a tutti le sue innate capacità di intrattenimento. Lo show ideato e condotto da lui -il “GF Late Show“- all’interno del reality, ha raggiunto in seconda serata su Mediaset Extra percentuali di share che anche le maggiori reti faticano a ottenere. Questo non è passato inosservato a chi di dovere.

Durante l’intervista rilasciata a CasaChi il giovane ha rivelato che proprio Mediaset non ha intenzione di lasciarlo andare. “Vogliono investire su di me a lungo termine, è un progetto bellissimo“, ha dichiarato prima di confessare come il direttore delle risorse artistiche, Giorgio Restelli, lo abbia avuto a cuore nel corso dei mesi a sua insaputa. “Quali saranno i programmi non lo so ancora, ma sicuramente sono molto interessati a collaborare“, sottolinea.

Al momento, a differenza delle voci diffuse, non sarà presente né all’Isola dei Famosi come opinionista né come giudice ad Amici di Maria De Filippi. Non è ancora dato sapere cosa Mediaset ha in serbo per lui ma una cosa è certa: per Tommaso Zorzi la strada sembra essere tutta in salita.