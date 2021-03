Matilde Brandi: con il SELFIE allo specchio illumina il camerino, che bomba

Matilde Brandi si scatta un selfie in camerino e pubblica la foto su Instagram, i fan non sanno dove buttare l’occhio

La fine del 2020 e l’inizio del 2021 sono stati per Matilde Brandi molto particolari, prima l’esperienza, anche se breve, al Grande Fratello Vip, poi la separazione dal marito. E adesso, cosa la attende? Sicuramente altri progetti lavorativi, visto che con la sua partecipazione al reality più seguito d’Italia ha conquistato molti fan che non vedono l’ora di rivederla in televisione. Intanto però si spara un selfie e lo pubblica su Instagram così da lasciare senza parole i suoi seguaci.

Matilde Brandi: selfie illumina il camerino, perché?

In questi ultimi cinque mesi l’abbiamo vista indossare degli abiti strepitosi, colorati e vivaci, eleganti e di classe. Ogni Lunedì e Venerdì ha pubblicato i suoi outfit su Instagram dove in un batter d’occhio hanno conquistato like. Ma cos’è che piace veramente al pubblico di Matilde Brandi? Il suo sorriso senza dubbio e il suo portamento, la showgirl è sempre pronta a dare tutta se stessa nelle cose e questo i fan lo hanno notato. Seguita da quasi cinquecento mila follower, Matilde regala al web un selfie davanti allo specchio. Qualcuno commenta: “Raggio di sole”, a cosa si riferisce?

Ci sono due ipotesi: la prime allude al flash del telefono, l’altra riguarda tutto l’illuminante che ha usato la donna per il trucco, Matilde infatti non rinuncia mai al make up e qualcuno glielo fa notare tra i commenti. “Quando ai stata all’isola sembravi tutta un altra persona senza trucco..si vede proprio che il make up fa miracoli” scrive un utente.

Ma Matilde tira dritto e rimane sul pezzo, non ha tempo per commenti poco costruttivi, ha altro a cui pensare come riprendersi quello che per un po’ di tempo ha lasciato perdere: il mondo dello spettacolo.