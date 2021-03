Paolo Bonolis sulla salute della figlia Silvia: “A 18 anni il problema persiste”

Il popolare conduttore Paolo Bonolis parla dei problemi di salute della figlia Silvia: “A 18 anni il problema persiste. Ma lei lo affronta col sorriso”

Paolo Bonolis è uno dei volti più amati della televisione italiana. Per il simpatico conduttore però non è tutto rose e fiori. Anticipando il ritorno in tv del programma “Avanti un altro“, il conduttore si è raccontato in un’intervista al Messaggero e ha parlato dei problemi di salute della figlia Silvia, avuta nel 2003 con la moglie Sonia Bruganelli.

Il presentatore descrive Silvia come “luce pura“, una ragazza solare che non si lascia abbattere dalle patologie di cui soffre. “Nostra figlia ha le sue problematiche di salute. A 18 anni il problema persiste, ma con il suo sorriso è più facile affrontarlo“. Nata con un problema cardiaco, la ragazza negli anni ha dovuto seguire un lungo iter di riabilitazione, fra fisioterapia e logopedia.

Paolo Bonolis: “A 18 anni il problema persiste”

Il conduttore romano in passato non aveva fatto mistero delle difficoltà di Silvia: “Appena nata venne sottoposta a un intervento al cuore. Il post operatorio fu problematico e la portò ad avere un po’ di ritardi nella crescita“. La ragazza però ha sempre reagito, tanto che è arrivata a partecipare alle Special Olympics di atletica, vincendo anche l’argento nel lancio della palla e l’oro nei 10 metri piani assistiti.

Anche Sonia Bruganelli qualche tempo fa aveva raccontato a Storie Italiane il suo rapporto speciale con la sua primogenita. “Sono diventata mamma con lei – ha spiegato ad Eleonora Daniele – Ho avuto enormi difficoltà a gestirmi e a gestirla, ma lei mi ha perdonato le mie mancanze. Dei miei tre figli è quella che mi conosce di più, i miei segreti li racconto a lei. Mi ha insegnato ad essere fiera di me“.

Paolo Bonolis ha cinque figli: i primi due, Davide e Martina, sono nati dal suo primo matrimonio con la psicologa americana Diane Zoeller. Dopo il divorzio, l’incontro con Sonia Bruganelli, produttrice televisiva, conosciuta nel 1996 a Tira e Molla. Insieme hanno tre figli: Silvia, Davide e Adele Virginia, nati rispettivamente nel 2003, 2005 e nel 2009.