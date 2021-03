Belen Rodriguez presenta la figlia al mondo: “ecco Luna”

Belen Rodriguez ha condiviso sui social network una fotografia strepitosa: il post su Instagram ha velocemente fatto il giro del web.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Belen Rodriguez è sicuramente uno dei personaggi televisivi più amati e seguiti dal pubblico italiano (e non). La showgirl ama mettere in rete scatti fenomenali in cui mette in mostra la sua avvenenza e la sua sensualità illimitata. Le sue curve e il suo fisico fanno letteralmente impazzire gli utenti dei social network. La nativa di Buenos Aires ha vissuto un anno alquanto movimentato.

Dopo l’ennesima rottura con il marito Stefano De Martino, l’argentina ha avuto un flirt estivo con Gianmaria Adinolfi e poi si è sentimentalmente legata ad Antonio Spinalbese. La 36enne è incinta di 6 mesi: la coppia è al settimo cielo e gli scatti sui social network testimoniano ciò. Belen, infatti, ha da poco postato sul web una foto che “mostra” la sua Luna.

Belen Rodriguez presenta la figlia al mondo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Belen, poco fa, ha pubblicato sui social network uno scatto inedito direttamente dalla sua ecografia strutturale. Il contenuto del post ha ovviamente sorpreso tutti e ha fatto velocemente il giro del web. Il post, in meno di mezz’ora, ha già superato quota 100mila cuoricini.

Gli utenti stanno commentando con grande entusiasmo. “Ecco una cosa meravigliosa in mezzo al caos di oggi”, “La foto più bella di quest’anno”, “Una mini Belen”, “Non potevi scegliere un nome più bello”, “Assomigli a Santi”, si legge tra gli innumerevoli commenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonino Spinalbese (@antonspin_)

Anche il compagno di Belen, Antonio Spinalbese, ha usato i social network per condividere al mondo lo “scatto” riguardante la figlia Luna.