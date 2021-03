I Soliti Ignoti, Amadeus deluso e anche il pubblico: il motivo

Amadeus ai “Soliti Ignoti” è sempre capace di regalare un momento di leggerezza al pubblico di Rai 1. La puntata dell’11 marzo però non decolla con la bella e impacciata Daniela Ferolla che dovrà indovinare l’identità degli otto concorrenti e quella del parente misterioso.

Immediatamente messa alla prova, la conduttrice di “Linea Verde” Daniela Ferolla è stata capace di indovinare l’identità del primo concorrente “guadagnando” i primi seimila euro ma la sua partita si trasforma in un vero e proprio disastro.

Riuscirà a portare a casa una bella somma da donare all’Istituto Spallanzani di Roma?

Quanto riuscirà a “guadagnare” la bella Daniela Ferolla?

A concorrere in questa nuova puntata de I soliti Ignoti è Daniela Ferolla, presentatrice e modella di origini campane, di una bellezza elegante e delicata che si presenta allo show di Amadeus con un sobrio completo gessato blue elettrico e trucco e parrucco davvero impeccabili.

Dopo il primo successo con l’ignoto numero uno, Daniela Ferolla non riesce a indovinare l’identità di Gaetano, 58 anni. Secondo la bella conduttrice, l’uomo è un allenatore di pallavolo ma sbaglia clamorosamente perdendo 66.000 euro.

Dopo Gaetano è il turno dell’ignoto numero 3. Si tratta di Ludovica, 18 anni, che si presenta con un abbigliamento per cui è veramente difficile non indovinare la sua identità: Ludovica, infatti, è una ginnasta e delizia il pubblico di Rai 1 con un’esibizione divertente.

Arriva poi il turno dell’ignoto numero quattro. Appare Serena, 36 anni, una ragazza molto carina che dichiara di avere il soprannome “Sesky” che è una crasi tra Serena e sexy e si dice anche un’inguaribile romantica.

Grazie agli indizi che Serena fornisce, Daniela Ferolla identifica l’ignoto numero 4 come una che “insegna ad attaccare bottone”. Quando Serena apre il passaporto si scopre che la sua identità vale 100mila euro con imprevisto.

A questo punto Daniela Ferolla perde clamorosamente il suo gruzzoletto e deve ripartire da zero con l’ignoto numero 5, Daniela, un ragazzo di 30 anni. La sua identità vale solo 16mila euro con imprevisto e ancora una volta Daniela Ferolla sbaglia.

Ma è con l’ignoto numero 8, Ginevra di 28 anni, che Daniela Ferolla riesce a guadagnare 35mila euro e “portare a casa” un po’ di soldi all’Istituto Spallanzani di Roma. Solo indovinando il parente misterioso potrà riuscirci.

Il parente misterioso è il signor Giancarlo, ha 65 anni, ed è il papà di uno degli ignoti in gare. A questo punto Daniela Ferolla decide di dimezzare il suo gruzzoletto, che passa da 36mila euro a 17.500 euro facendo uscire di scena quattro ignoti.

Quelli rimasti in gara si girano di profilo in modo tale che Daniela Ferolla possa riuscire a carpire delle somiglianze. Ma la bella conduttrice decide di usare il binocolone per guardare i dettagli dei due ignoti che più la convincono perdendo 3.500 euro.

Infine, Daniela Ferolla decide che è l’ignoto numero 4 a essere la figlia del parente misterioso ma la bella conduttrice sbaglia clamorosamente perdendo 14mila euro da devolvere all’Istinto Spallanzani.