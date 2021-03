Non accenna a placarsi la polemica relativa all’intervista che i duchi di Sussex hanno rilasciato alla regina mondiale della televisione Oprah Winfrey.

A gennaio 2020 il principe Harry insieme con la sua consorte Meghan Markle, attrice statunitense di origini portoricane, hanno deciso di dire addio alla famiglia reale britannica rinunciando al titolo di duca e duchessa di Sussex e trasferendosi in California.

Nella terra del sole, così come viene chiamato lo Stato della East Coast, i due hanno continuato a portare avanti progetti importanti come creare una fondazione benefica e firmare contratti milionari con Netflix e Spotify.

Le parole del principe William d’Inghilterra sulla vicenda

L’intervista dell’anno realizzata da Oprah Winfrey ai duchi di Sussex è stata seguitissima raggiungendo più di 50 milioni di spettatori.

Tuttavia, il principe William (erede al trono e fratello di Harry) non ha ancora parlato con l’amato fratello e a un giornalista britannico che lo ferma per strada lui dice: “Non siamo una famiglia razzista, ci mancherebbe altro. Non ho ancora parlato con mio fratello ma intendo farlo al più presto”.

Rimane un mistero il motivo per il quale i due fratelli non si parlino ma è probabile che ci siano degli ordini precisi stabiliti dalla regina Elisabetta in persona che vuole usare tutta la sua influenza per parlare con Harry e convincerlo a mediare.

Secondo alcune fonti la regina chiamerà il suo nipote prediletto in America per chiarire la situazione e riportare tutto in ordine. A palazzo viene annunciata un’inchiesta interna.

Vari sono i punti su cui si indaga: il primo sul colore della pelle del piccolo Archie, il secondo sulla sua protezione e sul suo titolo e poi anche sulla depressione di Meghan che confessa alla conduttrice americana di aver avuto degli istinti suicidi ma che la duchessa di Sussex fosse stata abbandonata dalla famiglia.

In molti oggi fanno le pulci a Meghan mettendo in evidenza le contraddizioni della duchessa di Sussex. A partire dall’accusa di razzismo. Poi Meghan nell’intervista si tradisce dicendo che non aveva cercato il nome del marito su Google e di non sapere bene chi fosse.