Cristina Buccino in posizione yoga, con la sua FOTO i fan raggiungono il Nirvana

Cristina Buccino in posizione yoga con un insolito outfit mostra ai fan dei social come raggiungere la felicità assoluta

Ci sono molti mondi per raggiungere il Nirvana ed uno probabilmente è quello di regalare ai propri occhi immagini di un’immensa bellezza. Sarà probabilmente stato questo lo scopo che ha spinto Cristina Buccino a regalare ai fan una foto capace di spezzare il respiro ai suoi tanti fan dei social. Di fronte ai propri follower di Instagram infatti la bella influencer si è mostrata in uno scatto in bianco e nero, una scelta che riesce ad esaltare ancora di più il suo magnetismo. Cristina si è lasciata riprendere seduta con le gambe incrociate come se si stesse dedicando allo yoga con addosso soltanto una giacca di jeans. I capelli legati e lo sguardo rivolto verso l’obiettivo le conferiscono un’aria che ferma il cuore nel petto. Per la gioia dei fan ci sono due elementi che nella foto fanno a pugni per ottenere il ruolo da protagonista e sono le lunghe gambe lasciate sensualmente scoperte e le provocanti labbra carnose.

La carriera e la vita privata di Cristina Buccino

In questo periodo la carriera di Cristina Buccino è soprattutto incentrata sulla sua attività di influencer. Con circa 2 milioni e mezzo di follower infatti è riuscita a diventare una dei volti più ricercati dei social dalle grandi case di moda per portare al successo le proprie campagne pubblicitarie. Prima di diventare una delle regine dei social Cristina ha conquistato la sua fetta di notorietà soprattutto a partire da “Veline“, la trasmissione nella quale delle ragazze partecipano alla selezione per salire sul mitico bancone di Striscia la Notizia. Purtroppo, pur essendo arrivata in finale, la Buccino non riesce però ad ottenere l’ambito ruolo. Successivamente parteciperà a “L’Eredità” nel ruolo di professoressa e parteciperà come concorrente a “L’Isola dei Famosi“.

La vita privata di Cristina è stata spesso al centro del gossip. Sono infatti diversi gli uomini sui quali si è ipotizzata una relazione senza però mai trovare una conferma. Ultimamente sembrerebbe essere molto vicina ad Andrea Iannone, pilota di Moto GP anche se l’influencer ha sempre smentito.