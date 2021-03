Paolo Bonolis sbotta ad Avanti un Altro: “Io ho una dignità”

Paolo Bonolis sbotta nel corso della diretta di Avanti un Altro, lasciando il pubblico di sasso: “Io ho una dignità”

Il quiz televisivo condotto da Paolo Bonolis è tornato a rallegrare i telespettatori di Canale Cinque. Da lunedì 8 marzo, il palinsesto di Mediaset trasmette infatti la celebre trasmissione “Avanti un altro“, sostituendo “Caduta Libera” di Gerry Scotti. L’ironia pungente e l’abilità con cui Paolo Bonolis e Luca Laurenti si alternano alla conduzione ha raccolto grandi consensi: la serata di apertura ha infatti tenuto incollati alla tv oltre 4 milioni di persone, registrando il 17,7% di share.

Nel corso della puntata di questa sera, il presentatore non è riuscito a trattenere l’indignazione. Nel porre le consuete domande ad una concorrente, Bonolis ha espresso a gran voce il proprio pensiero, fermando momentaneamente il gioco. “Io ho una dignità“: queste le parole rivolte agli autori.

Paolo Bonolis, lo sfogo durante la puntata: “Ho una dignità”

Le domande che il conduttore più amato di Mediaset si ritrova a sottoporre ai concorrenti non vengono affatto scelte da lui. Spesso e volentieri, infatti, Paolo Bonolis non può far a meno di manifestare il proprio dissenso rispetto ai quesiti rivolti ai partecipanti. Nel corso della puntata di questa sera, i telespettatori hanno assistito ad una scena esilarante: il conduttore, scioccato dalla domanda, non è riuscito a trattenersi.

Il tema sul quale verteva il quesito riguardava i topi. Luca Laurenti, spalla di Bonolis, stava ponendo delle domande alla prima concorrente della serata, ma ad un certo punto il gioco si è improvvisamente fermato. La frase letta dal musicista era la seguente: “Come si riconoscono gli esemplari maschi dalle femmine? Perché russano o perché ruttano?“.

Di fronte all’interrogativo posto da Laurenti, Bonolis è saltato dalla sedia e si è rivolto agli autori in maniera affranta: “Perché dobbiamo fare queste domande? Nelle altre trasmissioni non parlano di topi… Io ho una dignità“. I presenti in studio, divertiti dalla disperazione di Bonolis, sono scoppiati in una fragorosa risata, seguiti a ruota dal maestro e co-conduttore.

Attraverso la sua solita ironia, Paolo riesce sempre a smorzare l’atmosfera con battute goliardiche ed irriverenti. D’altronde, la forza del gioco televisivo risiede proprio in questo: nella capacità di condurre con leggerezza e simpatia la gara dei concorrenti.