Avanti un altro è tornato, cambia qualcosa però nel format

Il programma tanto atteso condotto da Paolo Bonolis è finalmente tornato, ma qualcosa è cambiato nel format

Avanti un altro è finalmente ricominciato, è andato in onda ieri sera e non è sfuggito un dettaglio in studio. Il programma è stato interrotto a lungo per via del covid, ma ora ha ripreso a tutto ritmo tra le risate con Paolo Bonolis e Luca Laurenti e la bellezza delle Bonas. L’orario è sempre o stesso alle 18.45 e il gioco anche è il solito, le bonas ci sono tutte e apparentemente tutto è normale.

Il dettaglio che non sfugge nella prima puntata di Avanti un altro

Durante la prima puntata andata in onda ieri di Avanti un altro, tutto è rimasto uguale tranne per il pubblico in studio. Infatti sono apparse molte meno persone del solito chiaramente, per via della pandemia ancora in atto. Inoltre il pubblico in studio era munito di mascherina, oltre ad essere ben distanziati e divisi da plexiglass. La barriera di plexiglass divide anche Laurenti e Bonolis che sono seduti vicini l’uno all’altro. Altrimenti non riuscirebbero a scambiarsi battute. Era chiaro che qualche cambiamento dovuto al covid ci sarebbe stato.

Anzi che è stato conservato parte del pubblico, perché in alti programmi non c’è nemmeno uno spettatore per sicurezza. Tuttavia Bonolis e Laurenti hanno sempre lavorato tanto con il pubblico che è parte integrante dello show. Costruiscono tanti siparietti divertenti proprio sulle persone in studio spesso. In ogni caso tutto fila liscio e inoltre ci saranno degli appuntamenti speciali in prima serata, che vedranno partecipare anche personaggi famosi tra cui ex concorrenti del Grande Fratello Vip. Questa prima serata comincerò da metà marzo e riguarderà il venerdì sera. Vediamo tutti i protagonisti del cast di quest’anno. Come ogni anno c’è la cognata di Bonolis, Miss Claudia Ruggeri, poi la dottoressa Maria Mazza, la bona sorte Franceca Brambilla.

La regina del web Laura Cremaschi, lo iettatore Franco Pistoni, i bonus Daniel Nilsson e anche la giovane bonas Sara Croce. Ci saranno però nuovi personaggi da aggiungere al gruppo. Quest’anno il gioco preserale di Bonolis compie 10 anni. Traguardo importante, il gioco è apprezzato da molti telespettatori in parte grazie alla presenza di Paolo che è molto amato.