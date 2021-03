Bianca Guaccero sul set: la camicetta è a limite. Lei è unica – FOTO

Bianca Guaccero. Pausa dalla televisione, ci regala una foto dal set. Di che progetto ci vuole parlare? Scopriamolo

Com’è noto, la popolare conduttrice televisiva Bianca Guaccero è tornata al timone del programma Detto fatto dallo scorso ottobre. Si tratta per la terza stagione per lei che allieta gli spettatori nella fascia pomeridiana con interviste e contenuti sempre freschi e interessanti. Suoi compagni di viaggio e membri del cast fisso della trasmissione troviamo l’esperta di moda e stile Carla Gozzi, Jonathan Kashanian con la sua “Superclassifica Jon”, l’attore Gianpaolo Gambi.

In occasione della Giornata Internazionale in onore della donna, Bianca Guaccero ha lasciato un messaggio potente ai suoi follower su Instagram, arrivati al numero straordinario di 732mila: “Auguri a te madre, moglie, lavoratrice, amica, psicologa, irrazionale, emotiva… auguri alla tua sensibilità che è la forza più grande che esista… al tuo saper guardare oltre e dentro ogni cosa… auguri alla guerriera che ogni giorno da sola affronta il mondo con le sue ingiustizie e il suo sotterraneo maschilismo… auguri a te che sogni l’amore, quello con La A maiuscola, ma soprattutto sogni chi come te abbia il coraggio di viverlo. Auguri a te che vivi per i tuoi figli e non ti lamenti mai, anche quando non dormi per giorni. Auguri DONNA.”

Bianca Guaccero: dove la ritroveremo

Prima di debuttare con la nuova stagione di Detto Fatto, Bianca Guaccero è stata impegnata nei panni di attrice. La recitazione è infatti il suo primo amore. E’ stata avvistata la scorsa estate a Putignano sul set della fiction “Il medico della mala”, diretta da Cinzia TH Torrini. Tra i protagonisti anche Marco Bocci, Loretta Goggi e Violante Placido. Andrà in onda sui nostri schermi nel corso 2021.

Sono emersi pochi dettagli riguardo questo progetto. Tutto quello che si sa è che buona parte delle riprese è stata realizzata in Puglia, terra natia della Guaccero che sarà stata ben lieta di girare “in casa”. Lei interpreterà il ruolo di una donna di nome Rosa. Non è ancora certa la data di uscita sugli schermi televisivi. I lavori hanno avuto rallentamenti come molte produzioni a causa delle restrizioni e normative legate alla pandemia da Coronavirus. L’attrice si è profusa in una serie di ringraziamenti al cast e alla troupe. Della regista, Cinzia Th Torrini ha scritto: ” La ringrazio per aver toccato la mia anima con profondità e discrezione, riuscendo a farmi tirare fuori le emozioni con estrema facilità”.

Ha pubblicato, come ultimo post, un’immagine sul suo profilo Instagram con il ciak proveniente proprio dal set de Il medico della mala. Vuole forse aumentare l’attesa o forse ci sta annunciando che la messa in onda è vicina? Staremo a vedere.