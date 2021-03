Aldo, Giovanni e Giacomo e il mestiere che facevano prima

Il famoso trio di comici Aldo, Giovanni e Giacomo facevano un mestiere diverso prima del successo, volete scoprire quale?

I tre comici famosi Aldo, Giovanni e Giacomo non ha sempre recitato nei loro film, prima facevano un’altro mestiere. Ieri sera è andato in onda “Tre uomini e una gamba”, uno dei film più noti e di successo dei tre. Hanno alle spalle 30 anni di carriera ormai, ma non hanno sempre fatto questo lavoro. Hanno cominciato in due, Aldo e Giovanni “I suggestionabili”, poi nel 1985 incontrarono Giacomo che si unì al gruppo di artisti.

Aldo, Giovanni e Giacomo non hanno sempre fatto televisione

I tre comici hanno preso spunto per molti dei loro spettacoli dalla vita quotidiana di ognuno, momenti che capitano a tutti e semplicità. Questo li ha resi così famosi, la capacità di portare sul palco la quotidianità e la normalità, trasformandola in satira. La loro carriera inizia nel 1991 al Caffè Teatro di Verghera di Samarate. Formano inizialmente un quartetto, insieme all’ex fidanzata di Giacomo. E decidono di chiamarsi “Galline Vecchie Fa Buon Brothers”. Prima di questo fortunato incontro i tre conducevano vite normali con lavori semplici. Aldo infatti era un dipendente della Stipel, Giacomo faceva l’infermiere e Giovanni era insegnate di acrobazie. I tre hanno infatti tre facce normalissime di persone che potrebbero tranquillamente svolgere questi lavori normali.

Invece i loro volti sono conosciuti da ben 30 anni come tra i comici più divertenti e che hanno fatto la storia in Italia. Il loro racconto può essere d‘insegnamento a chiunque. A volte iniziamo il nostro percorso lavorativo con altri mestieri ma poi con impegno e costanza possiamo ottenere ciò che davvero ci piace fare. E a volte non bisogna perdere le speranze e continuare a sognare nonostante stiamo facendo tutt’altro nella vita. Le persone che hanno avuto maggiore successo, sia nello spettacolo ma anche in altri campi, come l’informatica o il marketing. Sono quasi tutti partiti dal basso, hanno fatto la gavetta e grazie al loro talento e ambizione sono arrivati lontano.

Basta guardare uno Steve Jobs che ha iniziato la sua azienda lavorando in un garage fatiscente, ed è arrivato più che lontano. Non ha importanza da dove si parte, ma dove poi si vuole arrivare. Aldo, Giovanni e Giacomo rimangono ad oggi tra i comici più amati e apprezzati in Italia e questo è un successo immenso.