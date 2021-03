Guenda Goria, dopo annuncio della malattia arriva la stoccata più grande

Dopo la scoperta della malattia, Guenda Goria deve combattere un’altra battaglia avete capito di cosa stiamo parlando? I dettagli

Guenda Goria è stata una tra i primi a dover abbandonare la casa del Grande Fratello Vip, lasciando dentro la mamma e gli altri concorrenti che l’hanno mandata in nomination. Dopo il percorso fatto in questi lunghi cinque mesi, la musicista ha dovuto affrontare un problema e cioè la malattia da poco scoperta. Soffre infatti di endometriosi, “Voglio condividere con voi questa piccola battaglia personale perché ho scoperto che molte donne come me soffrono di endometriosi “, spiega Goria sui social. Ma c’è anche altro che la preoccupa.

Guenda Goria: cosa pensa di lei Tommaso Zorzi?

Guenda Goria ha sempre cercato di rimanere sulle sue, non si è mai esposta esageratamente sia all’interno che una volta uscita dalla casa, ma è proprio questo che a Tommaso Zorzi, il vincitore del Grande Fratello Vip 2021, non è piaciuto. E così il ragazzo, ospite a Verissimo sabato scorso, ha dichiarato chi per lui è stato il più falso durante il reality. Guenda e Maria Teresa Ruta sono rispettivamente al secondo e terzo posto. La prima per aver lasciato qualche like di troppo mentre Tommy era ancora nella casa e la seconda perché secondo l’influencer milanese è una vera stratega. “Io credo di esserle sempre stato vicino, ma ho visto delle clip in cui parla di me che… anche no – spiega Zorzi – “Non ci rimango male perché Maria Teresa è così: credo che abbia creduto di essere una stratega, ma il suo progetto non è riuscito”, conclude Tommaso.

Al primo posto nella classifica dei più falsi c’è Giulia Salemi, ex amica di Tommaso Zorzi che all’interno della casa ha potuto conoscere più approfonditamente ed ha capito di che pasta sia fatta.

