Stefania Orlando “In tre è meglio”. Due ospiti speciali e “Je piacerebbe” – FOTO

Un trio che nella Casa del GF Vip ha fatto sognare, e sparlare: Stefania Orlando ha postato una foto che la ritrae con due volti noti del reality

Abbiamo visto la showgirl romana Stefania Orlanda ospite nel salotto di Barbara D’Urso domenica sera per parlare dell’ex marito Andrea Roncato. La Orlando, reduce dalla lunga avventura di sei mesi nel GF Vip, in compagnia del marito Simone Gianlorenzi, ha replicato alle dichiarazioni di Roncato che aveva spiegato di essere stato lasciato da lei per un altro uomo dopo soli due anni di matrimonio.

Stefania Orlando però ha voluto parlare in diretta anche della sua lunga permanenza al Grande Fratello Vip durante la quale si è estraniata dal mondo e ha perso il senso temporale di ciò che accadeva fuori dagli studi. Solo la compagnia di ottimi amici all’interno della Casa l’hanno supportata in questa permanenza e l’ultimo scatto social lo testimonia.

Stefania Orlando insieme a Zorzi e Oppini, #GoldenTrioReunion

La profonda amicizia con Tommaso Zorzi, vincitore dell’ultima edizione del GF Vip 5, e Francesco Oppini, è stata suggellata anche dall’ultimo scatto che Stefania ha postato sulla sua pagina Instagram. Fa impressione rivederli insieme, #GoldenTrioReunin scrive a margine dello scatto la showgirl, suscitando la gioia dei fan. Ma cosa succederà adesso?

I tre ex inquilini della casa del Grande Fratello Vip si sono incontrati a Milano. I tre amici per la pelle del reality, si sono divertiti molto ma hanno parlato anche di lavoro e di cosa vogliono fare nel prossimo futuro.

“Io e Lazzaro pranziamo con Stefania e Francesco che dobbiamo discutere di un po’ di cose“, ha detto Zorzi nelle sue Instagram stories. E scherzando ha aggiunto: “Si riunisce il sacro Zorzando impero“. Poi tutti e tre hanno postato la foto della Golden Reunion sui loro social. Zorzi ha scritto a margine dello scatto: “Ma che ne sanno gli altri #GoldenTrioReunion“. “Je piacerebbe…“, ha replicato invece la showgirl.