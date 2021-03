Måneskin, la FOTO di Damiano al liceo: le faceva già innamorare tutte

Ora che i Måneskin si sono fatti scoprire dal grande pubblico, a suscitare interesse è soprattutto Damiano David, che già al liceo aveva lo spirito del rocker

“Dedichiamo questa vittoria a quel prof che ci diceva di stare sempre zitti e buoni”: i Måneskin hanno celebrato così la vittoria del 71° Festival di Sanremo. La band romana si è formata proprio negli anni del liceo. Giovanissimi, nati tutti alla fine degli anni ’90, si sono lasciati da poco alle spalle l’esperienza scolastica per calcare i palchi prima di X Factor e poi di tutta Italia, fino al più importante, quello dell’Ariston.

A conquistare pubblico e critica è stato soprattutto Damiano David, il frontman con la voce graffiante e una presenza scenica provocante. Oggi ha 22 anni e adotta uno stile glam rock: capelli lunghi, tatuaggi e kajal sugli occhi. Ma com’era Damiano agli esordi? Faceva già girare la testa.

La FOTO di Damiano al liceo: gli esordi del rocker

Il cantante dei Måneskin ha iniziato ad esplorare la passione per la musica a 15 anni, a differenza degli altri suoi compagni – Thomas Raggi, il chitarrista, Victoria De Angelis, la bassista e Ethan Torchio, il batterista – che da bambini già suonavano qualche strumento. Ed ecco una foto di una delle prime esibizioni di Damiano: T-shirt, taglio corto e orecchino, ma già con l’attitude da rocker.

“Una vita fa – ha raccontato Damiano in un’intervista al Messaggero – ero una persona diversa: portavo i capelli corti e precisi, giocavo a basket, non cantavo. Poi, ecco la rivoluzione: merito di un gruppo di amici matti, che mi ha spronato a essere come mi pare“.

Dopo la vittoria al Festival, i Måneskin sono pronti a tornare in tour per far riabbracciare il proprio pubblico. Hanno annunciato tre concerti a dicembre, due a Milano e uno a Roma: “Cominciamo da qua. Dal palco, dal sudore, dalla passione. Non vediamo l’ora di rivedervi”. E sicuramente anche le fan saranno più che liete di vedere Damiano dal vivo.