Annalisa: la “guerra” con la stampa a suon di provocazioni. Il web in subbuglio

Annalisa. La cantante, fresca reduce da Sanremo, sarebbe al centro di una controversia con la stampa. La polemica finisce sul web

Abbiamo conosciuto per la prima volta la talentuosa cantante Annalisa grazie alla sua partecipazione alla decima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, dove si posizionò al secondo posto, ottenendo però il Premio della critica. Oggi è fresca reduce dal 71° Festival di Sanremo in cui ha cantato il brano Dieci. Il pezzo è piaciuto, ha convinto il pubblico, si è ben classificata al 7° posto. Non della stessa opinione alcuni esponenti della stampa che non avrebbero apprezzato la sua performance e non si sono privati dall’esporre pubblicamente la loro opinione.

Per tutta risposta Annalisa avrebbe tolto il “follow” ad alcuni dei suoi più aspri critici, eliminandoli, dunque, dai propri contatti sui social. Ne è seguita una provocazione ad opera del giornalista Paolo Giordano che, resosi conto dell’accaduto, avrebbe pubblicato un’immagine di Virginio Simonelli, vincitore proprio dell’edizione di Amici che vide Annalisa alle sue spalle. Come avrà reagito la cantante?

Annalisa: la risposta alle provocazioni della stampa

Attraverso una dichiarazione su Twitter, Annalisa ha risposto in questo modo alla provocazione: “Regola fondamentale: ognuno è libero di esprimere la propria opinione e quindi chiedo a tutti di concentrarci sulle cose belle che sono tantissime! Non insultiamo nessuno e stiamo sereni pensando al bellissimo futuro che ci aspetta! Vi voglio bene sempre”.

Buondì☀️ Regola fondamentale: ognuno è libero di esprimere la propria opinione e quindi chiedo a tutti di concentrarci sulle cose belle che sono tantissime! Non insultiamo nessuno e stiamo sereni pensando al bellissimo futuro che ci aspetta! Vi voglio bene sempre❤️ — ANNALISA (@NaliOfficial) March 8, 2021

La ragazza, classe 1985, ha lanciato il 18 settembre scorso la sua ultima fatica musicale, l’album dal titolo Nuda. Si tratta di un album d’inediti, il suo settimo lavoro in studio: 13 brani che vedono la partecipazione di nomi di spicco come: : J-Ax, Chadia Rodríguez, Rkomi e Achille Lauro.

Il 12 Marzo prossimo è prevista l’uscita di una riedizione contenente Dieci, la canzone portata in gara durante l’ultimo Festival di Sanremo. Non solo, saranno presenti anche cinque bonus track, tra cui le nuove incisioni dei singoli Alice e il blu e Il mondo prima di te, realizzata con Michele Bravi.