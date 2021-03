Alena Seredova: il suo ultimo scatto conquista il web. Con lei la sua donna più importante, tutta uguale al papà

Alena Seredova celebra la giornata della festa della donna con la sua di donna, anche se ancora piccola, la più importate della sua vita. È la piccola Vivienne Charlotte, la figlia nata nove mesi fa dalla relazione con il suo Alessandro Nasi, il manager torinese che le ha ridato il sorriso dopo la fine della sua lunga storia d’amore con il campione azzurro Gigi Buffon.

Nella foto pubblicata ieri in tarda serata la modella cieca, ormai stabile in Italia da tantissimi anni, ci mostra il lato più dolce di lei. La piccola con occhioni scuri, capelli biondi e un sorriso che colpisce al cuore, è in primo piano. Dietro di lei la mamma che sorride e le dà un bacio sulla testolina.

Uno scatto della quotidianità per dare un messaggio positivo. Alena a corredo della foto scrive soltanto “Ciao donne #mdz #womanpower” ma l’effetto wow ha la meglio su tutto e il post è inondato di like e soprattutto di commenti per la sua piccola bambolina.

Alena Seredova, la sua piccolina è uguale al papà

E proprio nei commenti che arrivano ad Alena Seredova in merito alla foto con la sua bambina, tantissimi sono quelli che la celebrano per la sua bellezza e che sottolineano come sia uguale e spiccicata al suo papà.

Per tutti i follower della modella, Vivienne Charlotte e suo papà Alessandro Nasi sono due gocce d’acqua. “Impressionante quanto sia uguale al papà” scrive un utente, “Che bella Vivi ! Somiglia tanto al suo papà !” lo segue un altro, “Uguale al papà!!!” commentano ancora e così molti altri. Insomma tutti d’accordo che il timbro dell’imprenditore sia ben noto in sua figlia.

La piccola già molto vispa è super coccolata, non solo da mamma e papà ma anche dai suoi fratelli più grandi, Louis Thomas e David Lee Buffon, i figli che la Seredova ha avuto con Gigi che ora ha costruito un’altra famiglia con Ilaria D’amico. Tutti pazzi per la piccola di casa e addio al passato.