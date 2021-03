Amadeus, Sanremo 2022? Prima il rifiuto, poi il cambio rotta: le sue parole

Il Festival di Sanremo è terminato e come accade di consueto ci si interroga già su chi sarà al timone della prossima edizione. Amadeus, dopo aver inizialmente rifiutato una terza conduzione, sembra aver lasciato una porta aperta

Ci lasciamo alle spalle un Festival di Sanremo che sarà difficile da dimenticare: con la sua platea vuota, le distanze, gli intoppi e le settantacinque pagine di protocollo da seguire minuziosamente. Eppure, nonostante qualcuno abbia urlato al flop, Amadeus è riuscito a portare a casa un’edizione di grande successo che ha visto trionfare i giovanissimi Maneskin.

Nel corso della finale il presentatore ha ribadito sul palco quanto precedentemente affermato in conferenza stampa. “Non tornerò l’anno prossimo“, affermazione alla quale è seguito un sospiro di sollievo da parte di Fiorello. “Questo significa che non sarò costretto neanche io, è un bene“, ha dichiarato ironicamente. Tuttavia, a distanza di ore da quanto dichiarato, sembra che Amadeus abbia in realtà lasciato una porta aperta all’ipotesi di un “triplete”.

Sanremo 2022 per Amadeus? “Se il pubblico lo vuole, se c’è l’idea giusta, vediamo”

L’amministratore delegato Fabrizio Salini non ha voluto nascondere il desiderio che sembra accomunare i vertici Rai, ovvero quello di poter rivedere Amadeus e Fiorello sul palco dell’Ariston anche nel 2022. “Spero che il prossimo anno sia quello del ‘triplete’, si meritano l’applauso di quella sala“, ha dichiarato Salini.

Nonostante Amadeus abbia ribadito il suo desiderio di fermarsi, sembra aver tuttavia lasciato una porta aperta a questa eventualità. “Se la Rai lo desidera, se il pubblico lo desidera, se dovesse esserci l’idea. Vediamo“, ha sottolineato. Sembra che il conduttore abbia parlato con Fiorello che apparentemente rimane della sua stessa opinione. Condurre Sanremo richiede originalità, energie, spirito e tanto, tanto lavoro. Proprio per questo motivo il duo preferisce non pensare a questa possibilità, che allo stesso tempo non è stata esclusa completamente.

Sul palco dell’Ariston proprio Fiorello aveva augurato a chiunque fosse venuto dopo di loro un Festival all’insegna del calore della gente. Una platea colma, la folla all’uscita, baci e abbracci, nella speranza che tra un anno la situazione possa essere nettamente diversa rispetto a quella di oggi. E se fossero proprio loro a ritrovarsi nuovamente su quel palco? Solo il tempo potrà dirlo.