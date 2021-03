Dayane Mello bella e sensuale in aperta campagna è baciata dal sole. Addosso solo il bikini e nulla più. Poi il messaggio per le donne

Dayan Mello torna a far sorridere gli occhi e il cuore dei sui follower su Instagram. Dopo la “reclusione” nella casa del Grande Fratello Vip, è di nuovo attivissima sui social. Dayane si è dimostrata una dei grandi protagonisti di questa lunga edizione del reality di Canale 5.

Entrata fin dall’inizio, rimasta in gara per tutti i 169 giorni, è arrivata dritta in finale. È rimasta in gioco anche nel momento più difficile per lei, la morte del fratello con un incidente d’auto. Ha deciso di non abbandonare il gioco perché in ogni caso non avrebbe potuto raggiungere subito il Brasile ma restare in un container in quarantena prima di partire. E così lei non se l’è sentita di rimanere da sola e ha preferito stare in casa. Tutti i concorrenti si sono stretti a lei e non le hanno fatto mancare il loro affetto.

Ora che è uscita si vive un po’ di quotidianità con la sua bambina e riprende in mano piano piano la sua vita. “Ritorno alla mia vita: famiglia, sport, natura & libertà” ha scritto subito dopo l’uscita dalla casa con una bellissima foto in tenuta sportiva e oggi un’altra foto da urlo.

Dayane Mello, cartolina di campagna per la festa della donna

Sceglie una foto in bikini stesa su un prato Dayane Mello per celebrare la festa della donna. Costume leopardato e il sole che le riga il corpo, perfetto, longilineo e senza nessun difetto. È lei la regina di questa natura incontaminata nella quale si è tuffata.

Addosso solo degli stivaloni scuri e una collanina. Capelli lunghi che cadono leggiadri, occhi chiusi e tutta la bellezza di sentirsi il sole addosso. Dayane è strepitosa e la sua foto arriva a sfiorare i 100 mila like, per non parlare dei commenti che la definiscono “grande donna”.

Sceglie questa cartolina qui, in un principio di primavera in aperta campagna Dayane Mello per parlare a tutte le donne che la seguono.

“Voglio congratularmi con tutte le donne per questo 8 marzo, anche se so che ogni giorno è nostro, giorni fatti da donne fantastiche, in lotta, potenti – spiega la ex gieffina – Per voi madri, figlie, sorelle, voi che siete divise tra vari lavori, vari viaggi, per tutte noi donne guerriere, per tutte noi che siamo costantemente in grado di superare i nostri limiti e le nostre paure”. E poi la conclusione: che l’affetto di ieri duri sempre, ogni giorno, tutto l’anno.