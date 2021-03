Matilde Brandi le gambe più lunghe: semplicemente divina – FOTO

Si mostra grintosa e sensuale Matilde Brandi nell’ultimo scatto condiviso sulla sua pagina Instagram. Festa della donna a casa, ma in grande stile

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilde Brandi (@matildebrandireal)

Avete mai visto la casa di Matilde Brandi? Nel corso dell’ultimo anno, a causa anche della pandemia e dei lockdown forzati, siamo entrati spesso dentro le dimore di molti vip e personaggi dello spettacolo, e la stessa Matilde ci ha mostrato alcuni angoli di casa sua, dal grande albero di Natale al tavolo da pranzo riccamente addobbato. Ora, nel postare l’ultimo scatto sui social, abbiamo modo di conoscere anche il suo soggiorno.

Velluto e tessuti morbidi ovunque, dal tappeto, alla seggiola fino al pouf alle sue spalle. Luci soffuse e arredamento minimale ma curatissimo. Niente foto alle sue spalle, lampade e un grande quadro di art déco che riempie la parete di fondo. Una casa in perfetto stile con la ex ballerina, elegante e mai scontata.

LEGGI ANCHE –> Alena Seredova, il bacio speciale con il suo grande amore: la dolcezza – FOTO

Matilde Brandi versione cat women: grintosissima in nero

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilde Brandi (@matildebrandireal)

LEGGI ANCHE –> Sabrina Salerno scollatura epocale e trasparente: davanti esce fuori tutto – FOTO

La showgirl Matilde Brandi passa con estrema facilità da outfit molto casual come abbiamo avuto modo di vedere ieri negli scatti che ha condiviso della sua domenica di shopping per le vie di Milano, a look aggressivi e sensualissimi.

Lo scatto postato ieri sera invece la vede in versione decisamente più impattante, con tacchi alti stretti sulla caviglia da lacci di pelle morbida, un tubino nero aderente sui fianchi e calato sulle spalle che Matilde mostra nude con disinvoltura ed eleganza. Sguardo composto e mano appoggiata sotto il mento, trucco incisivo e capelli in ordine per la sua festa della donna trascorsa a casa.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilde Brandi (@matildebrandireal)

“Pronta per la serata! Dedicato a tutte le donne in particolare a quelle che hanno sofferto! 💐💐💐 buona festa della donna🌹”. Questo il messaggio scritto a margine dello scatto da Matilde che ancora una volta ha rapito il cuore dei fan che la seguono. Non ci è dato sapere con chi abbia trascorso la serata, ma la foto ha comunque conquistato 15mila like.