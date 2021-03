Ambra, dopo le polemiche la frase ambigua su Instagram – FOTO

Una frase secca e cruda per fare il punto sulla festa delle donne, Ambra Angiolini posta una foto sui social che “vuole guardare le cose dalla prospettiva giusta”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Angiolini (@ambraofficial)

Nonostante la loro storia d’amore tra Ambra Angiolini e Francesco Renga sia finita da anni, tra i due continua ad esserci un forte rapporto di stima e affetto che si nota soprattutto nei momenti di difficoltà. L’unione tra di loro è riaffiorata a seguiti delle parole offensive di Peyote su Francesco Renga che pare abbiano hanno dato molto fastidio alla ex compagna del cantante.

L’artista è stato poco rispettoso nei confronti di Renga ed Emal Metal, che durante un’intervista ha pesantemente criticato per l’esecuzione dei brani portati in gara. Ambra non si è tirata indietro e tramite un post su Instagram ha ribattuto prontamente a Peyote: “Gli altri fanno i paraculi e cagano sui microfoni, ma quello che esce dalla sua bocca è l’unica cosa che puzza”.

LEGGI ANCHE -> Stefania Orlando “In tre è meglio”. Due ospiti speciali e “Je piacerebbe” – FOTO

Ambra e la feste della donne, ecco quello che pensa realmente la showgirl

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ambra Angiolini (@ambraofficial)

LEGGI ANCHE -> Guenda Goria, dopo annuncio della malattia arriva la stoccata più grande

Dopo lo sfogo di Ambra verso Peyote che aveva sentenziato brutalmente sull’ex marito, ieri per la festività delle donne non si è tirata indietro nell’esprimere ancora una volta il suo personale punto di vista sulla ricorrenza.

Una foto postata sulla sua pagina Instagram con un messaggio chiaro e breve: “Chissà perché ci hanno insegnato a temere le streghe e non quelli che le bruciavano vivi”. Poi però arriva la sua spiegazione in descrizione: “Nessuna festa, soltanto un giorno in più per ricordarci che bisogna guardare le cose dalla prospettiva giusta per dare un senso alla parola GIUSTIZIA. Magari un giorno riusciremo pure a festeggiare…#8marzo #women #ambragram #Instagram Vi voglio bene anche se non vi conosco tutte ♥️”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Un augurio quello che lancia Ambra e che arriva forte e chiaro al cuore delle donne che la seguono e che commentano compiaciute quello che la showgirl ha espresso così semplicemente.