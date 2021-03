Carlo Conti: “Dietro di lui il nulla”, la dichiarazione che spiazza

Il noto conduttore televisivo Carlo Conti ha commentato l’attuale situazione della Fiorentina che si ritrova a lottare per la salvezza.

La Fiorentina non vive un periodo positivo. La squadra Viola si ritrova al quattordicesimo posto in classifica a soli 6 punti dalla zona retrocessione, distanza che potrebbe accorciarsi considerando che il Torino deve recuperare due partite. Una situazione che preoccupa i sostenitori del club gigliato, tra cui il noto presentatore Carlo Conti che ha rilasciato un’intervista alla trasmissione Zona Mista, in onda su Rtv38. Secondo il conduttore il vero problema della squadra è l’attacco, dove, a suo avviso, la rosa sarebbe scoperta se dovesse infortunarsi Dusan Vlahovic.

Leggi anche —> Calciomercato, top club abbandona la pista Donnarumma: indiscrezioni sul suo futuro

Fiorentina, il conduttore Carlo Conti: “Siamo scoperti in attacco”

Leggi anche —> Serie A 2020/2021: calendario, risultati e classifica aggiornati

“Inizialmente ero scettico sull’acquisto di Vlahovic, ma negli ultimi tempi l’ho visto più convinto. Se dovesse farsi male, in attacco la Fiorentina sarebbe assolutamente scoperta“. Commenta così la situazione attuale della Fiorentina, ai microfoni di Zona Mista, in onda su Rtv38, Carlo Conti, tifoso eccezione del club Viola. Il noto conduttore televisivo ha poi proseguito affermando di essere rimasto stupito dal fatto che la rosa non avesse un comparto offensivo all’altezza, dato che fino a poco tempo fa in squadra c’era un certo Muriel, ora in forza all’Atalanta con già 15 reti all’attivo in campionato. Secondo Conti, il problema legato all’attacco è una costante alla Fiorentina da anni.

Anche in merito all’andamento in stagione, Conti si è detto stupito spiegando che non si sarebbe mai aspettato di vedere la Viola lottare per la salvezza. La squadra di Prandelli, difatti, si trova al quattordicesimo posto in classifica a soli sei punti dalla zona rossa. “Mancano la grinta e gli attributi, ma bisogna stare uniti – prosegue Conti, come riporta la redazione di Violanews.com– e sperare questa stagione finisca presto. Speriamo anche che il nostro presidente, da grande imprenditore qual è, riordini il comparto tecnico“. Secondo il conduttore toscano anche la pandemia avrebbe influito sui risultati della squadra dicendosi convinto che, con lo stadio gremito di tifosi, la squadra avrebbe dei punti in più in classifica.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.



Infine, Carlo Conti ha espresso un pensiero sul presidente del club, Rocco Commisso che ancora non ha avuto il piacere di conoscere. Secondo il personaggio televisivo, il numero uno della Fiorentina ha fatto breccia sin da subito nel cuore dei tifosi viola e si augura che, con un po’ di tempo a disposizione, possa riuscire ad ottenere risultati, unica cosa che conta nel calcio.