Valentina Ferragni: il vestito è bianco e sotto si vede tutto? Si è accorta? – FOTO

Valentina Ferragni. La popolare influencer lancia un messaggio importante in occasione della Giornata Internazionale dedicata alle donne. Straordinaria su Instagram

Giornate intense per il clan Ferragni. In attesa della nascitura di Chiara e Fedez, tutta la famiglia non ha perso nemmeno un minuto della diretta della 71^ edizione del Festival di Sanremo, conclusosi da pochi giorni. In gara, infatti, abbiamo visto anche il rapper in duo con Francesca Michielin. Hanno ottenuto un ottimo secondo posto con il brano Chiamami per nome.

Da casa ha fatto un tifo sfegatato anche la cognata, Valentina Ferragni, che non ha perso occasione per pubblicare esortazioni a votare per lui. La ragazza ha seguito le orme della celebre sorella, diventando con successo modella e influencer. Ha una platea di 3,8 milioni di follower. Non ha potuto recarsi nella città ligure dove avrebbe sicuramente manipolato l’attenzione dei media. Tuttavia, ha seguito il Festival vestita elegantemente, regalando dirette e gag esilaranti con il fidanzato, Luca Vezil.

Valentina Ferragni: messaggi importanti

In occasione della Giornata Internazionale in onore delle donne, Valentina Ferragni ha pubblicato una serie d’immagini che la ritraggono insieme a donne importanti della sua vita: la madre, Marina Di Guardo, e le sorelle, Chiara e Francesca. Scrive in didascalia in inglese, a favore del suo ampio pubblico presente anche all’estero: “Happy international Women’s day to all the women out here. We are all strong, brave, powerful, smart, gorgeous, ambitious, determined and kind. Today is our day but everyday is our day” (Traduz. Felice Giornata internazionale della donna a tutte le donne. Siamo forti, coraggiose, potenti, intelligenti, belle, ambiziose, determinate e brave. Oggi è il nostro giorno, ma ogni giorno lo è in realtà).

Valentina Ferragni, proprio in occasione di questa celebrazione, ha voluto impegnarsi in un importante progetto con Amazon decidendo di supportare alcune piccole e medie imprese italiane fondate e gestire completamente da donne.

Continua, però, anche il suo lavoro d’influencer. Il suo talento, la bellezza che la contraddistingue e la fama che è riuscita a guadagnarsi, fanno si che sia corteggiata da brand di lusso che la vogliono come volto per sponsorizzare i loro prodotti di punta. Tra questi anche Dior: in uno degli ultimi post pubblicati, appare bellissima in una mise trapuntata, trasparente, che lascia intravedere la sua splendida forma.