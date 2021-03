Paolo Bonolis ci ripensa e non rinnova con Mediaset, cosa è successo

A fine anno Paolo Bonolis lascerà Mediaset per passare alla Rai? Arriva la prima indiscrezione che lascia pensare, i dettagli

Secondo alcune fonti riportate dal portale televisivo tvblog.it sembrerebbe che il 2021 sia l’ultimo anno di Paolo Bonolis a Mediaset. Dopo il successo di tutti questi anni, il ritorno e le novità che ha portato alla rete tv, è il momento di cambiare rotta e iniziare un nuovo percorso. Ma è veramente questa la verità? Intanto su Canale 5, lo vediamo nelle nuove puntata di Avanti un altro tutti i pomeriggi dalle 18.45 e il Venerdì alle 21,40 in prima serata con Ciao Darwin. Non finisce qui, prossimamente sarà il protagonista della Domenica sera al posto di Barbara D’Urso. Allora perché questo cambiamento?

Paolo Bonolis: addio a Mediaset, da quando?

Non c’è ancora nulla di ufficiale ma secondo le prime indiscrezioni questo sarà l’ultimo anno che vedremo Paolo Bonolis su Canale 5. Infatti il suo contratto con la Mediaset scadrà il prossimo 31 Dicembre e sul web gira voce che non lo rinnoverà. Cosa lo attende? E’ sempre più concreta l’ipotesi di un ritorno alla Rai, dove già in precedenza aveva lavorato. Il portale Tvblog.it allude ad un access prime time tutto nuovo sulla rete nazionale. Si pensa anche ad una nuova edizione de Il senso della vita e per finire ad una possibile conduzione di Sanremo 2022. E’ già salito sul palco dell’Ariston ed è pronto a rifarlo portando un pizzico di novità.

C’è ancora tempo per ripensarci, per il momento Bonolis si gode il successo del Film Tom & Jerry a cui ha collaborato e andrà in onda su tutte le piattaforme il 18 Marzo. Il conduttore è un uomo dalle mille sfaccettature e il pubblico lo adora ogni giorno di più, infatti non vede l’ora di trascorrere qualche serata all’insegna del divertimento e l’allegria con i suoi programmi.