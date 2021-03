Il conduttore di Avanti Un Altro Paolo Bonolis è circondato da 5 meravigliose dee: difficile esprimersi su chi sia la più bella fra loro.

E’ ormai previsto per la serata di domani, 8 marzo, l’atteso ritorno del programma a quiz di Avanti Un Altro. Sarà guidato dal suo fedele conduttore Paolo Bonolis che resterà sempre al fianco del Maestro Luca Laurenti. In concomitanza con la ricorrenza della Giornata Internazionale per i diritti della donna, la squadra capitanata dai suoi due personaggi brillanti e da cinque splendide muse, si dichiara pronta per iniziare questa nuova avventura.

Paolo Bonolis beato tra 5 showgirl, fra queste Laura Cremaschi

“Siete pronti???!!! Da domani torna 💣 AVANTI UN ALTRO 💣❤️“, è la a dir poco esplosiva didascalia allo scatto pubblicato sul profilo Instagram ufficiale di una delle showgirl predilette dallo stesso Paolo scelte appositamente per partecipare alla trasmissione. Si tratta niente meno che della meravigliosa modella di origini bergamasche Laura Cremaschi. Nonostante il fascino di quest’ultima primeggi in alcuni casi, stavolta risulterebbe davvero difficile doverne sceglierne una soltanto per la sua bellezza.

Ognuna delle cinque presenti nell’istantanea in cui il conduttore sembra essere stato rappresentato come lo showman del celebre periodico Playboy, nella totalità raffigura un quadretto, a ben dire dai commenti dei loro fan: “perfetto“.

“Che lavoro difficile che fa Bonolis …😂” sarà invece l’opinione sarcastica di un altro utente che coglie l’occasione durante la vigilia della nuova edizione per dare la meglio allo showman della situazione e smorzare al contempo un po’ di tensione accumulata in assenza dei divertiti sketch televisivi sulla rete Mediaset.