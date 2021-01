Miss Claudia Ruggeri, in compagnia di Laura, prende il posto della befana ed entra nelle case degli italiani: che décolleté!

Le due sensuali Miss di Canale 5, Claudia Ruggeri e Laura Cremaschi, stravolgono l’ultimo giorno delle festività natalizie. L’arrivo della befana non è mai stato così travolgente come nella giornata di oggi. Una coppia vincente nel loro ultimo scatto, quella delle due soubrette, solitamente al fianco del conduttore Paolo Bonolils, non fa che mostrarsi in tutta la sua sensualità.

Claudia Ruggeri e Laura: befana doppia e controcorrente

“ Buongiorno dalle Befane 😜🤭“, ecco come si annuncia, senza l’utilizzo di mezzi termini, l’inizio di un insolito 6 gennaio per le due protagoniste femminili di Avanti Un Altro. Il duplice e festoso scatto è stato da poco reso pubblico su entrambi i loro profili Instagram e sta già godendo di una cospicua popolarità.

Due befane come non ci si aspetterebbe di vederle, a dire la verità, eppure dai commenti al post, molti loro fan si aspetterebbero con piacere che le due showgirl facessero davvero irruzione nel loro appartamento.

Niente da nascondere ma tutto da mostrare, sembrerebbe essere la didascalia invisibile che contorna l’istantanea della coppia televisiva. Due décolleté formosi in bella vista tolgono il fiato con estrema facilità, eppure, dove si nasconde la tradizionale calza con tanto di dolcetti? Una piccola assenza probabilmente non calcolata da entrambe.