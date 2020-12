Claudia Ruggeri e lo scatto che vale per tre: fascino di famiglia – FOTO

Claudia Ruggeri in uno scatto davvero particolare, la showgirl in una immagine insieme alle due sorelle: bellezza moltiplicata per tre

Grazie al programma ‘Avanti un Altro’ ha guadagnato la notorietà, mettendo in mostra un fascino davvero con pochi eguali. Claudia Ruggeri sempre più bella, da impazzire, la ‘Miss’ della scuderia di Paolo Bonolis (grazie al quale ha dato una svolta anche alla sua vita privata, avviando una relazione con Marco, fratello della moglie di Paolo, Sonia Bruganelli) lascia senza fiato i telespettatori di Mediaset e anche sui social network è ormai una celebrità. Un profilo, il suo, seguitissimo e molto apprezzato dai sempre più numerosi ammiratori, conquistati dalla sua avvenenza.

Claudia Ruggeri, tenerezza e fascino insieme alle due sorelle: foto irresistibile

Il fascino è davvero un affare di famiglia, come dimostra l’ultimo scatto della 37enne. Claudia posta una foto insieme alle sue due sorelle. Risalta, come al solito, la sua scollatura generosa, ma è impossibile non rimanere colpiti dal fatto che le due sorelle condividano con lei una particolarità, ossia lo sguardo, estremamente caldo e seducente.

Non è la prima volta che le due sorelle di Claudia sono protagoniste in qualche scatto presente sul suo profilo Instagram. Un legame molto forte e che fa sorridere i fan, per il lato dolce e sentimentale del carattere di Claudia. E colpisce anche per come le due sorelle non siano da meno di lei, anzi.

