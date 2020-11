Claudia Ruggeri, location insolita ed un abito striminzito che non trattiene le forme – FOTO

Claudia Ruggeri impegnata in un servizio fotografico alquanto singolare, tra trattori e polvere propone un abito striminzito che non trattiene le forme.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri)

Claudia Ruggeri propone ai suoi 972 mila follower alcuni frammenti dello shooting fotografico che l’ha impegnata probabilmente stamattina. Per gli scatti, un luogo singolare: tra trattori e polvere tanto che la stessa definisce lo scatto “Industrial”. La foto è comunque una bomba, riesce a rendere sensuale anche una location discutibile. Claudia indossa un abito blazer molto corto che mette in risalto le gambe e la scollatura generosa. Il lato A abbondante in mostra, si vede anche il reggiseno nero che trattiene le curve, le gambe sono “coperte” da dei collant neri 20 denari e dei calzini molto glamour con elementi luccicanti, probabilmente strass. Un sandalo nero per concludere l’outfit.

Claudia Ruggeri in dolce compagnia, chi sarà?

