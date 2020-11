Eleonora Incardona, un fisico esuberante, lato A da brividi – Foto

Eleonora Incardona a bordo piscina è a dir poco bombastica. L’ex cognata di Diletta Leotta scappa dall’Italia

Eleonora Incardona scappa dall’Italia e scaccia via i brutti pensieri. La bellissima siciliana, classe 1991, nata a Chiaramonte Gulfi, provincia di Ragusa, forse vuole stare lontana da Milano e dai ricordi. Lei che ha fatto de capoluogo lombardo la sua seconda casa al momento è fuori città. Sui social, sui quali è diventata molto famosa, lo dice chiaramente.

La sua popolarità in parte la deve alla sua presunta ex cognata, Diletta Leotta, la talentuosa ed affascinante giornalista sportiva di DANZ che tutti adorano. Eleonora, infatti, è stata fidanzata per diverso tempo con Mirko Manola, fratellastro da parte di madre della Leotta. Molte voci dicono che Eleonora Incardona e Manola, stimato chirurgo estetico e figlio di Ofelia Castorina madre di Diletta, si siano lasciati.

Pare addirittura da diverso tempo, da questa estate. È davvero così? Per il momento non ci sono conferme. Diletta ed Eleonora, tra le altre cose, andavano anche d’accordo con alcune foto insieme postate anche sui social. Ma fine dell’amore o no, la Incardona si consola al caldo. Per vedere dove si trova vai alla pagina successiva.

Eleonora Incardona, in costume da bagno è bombastica