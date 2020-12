Anna Tatangelo è sempre più esagerata sui social: la cantante ha condiviso uno scatto mettendo in mostra il suo fascino e la sua bellezza.

Anna Tatangelo sta letteralmente facendo impazzire tutti sui social network. La cantante è in splendida forma e sta condividendo scatti bollenti e piccanti in particolare su Instagram. Il 2020 è stato sicuramente un anno molto particolare per la bella nativa di Sora. Dopo la rottura con Gigi D’Alessio, la 33enne ha deciso di cambiare totalmente il suo look trasformandosi a partire dai capelli e ha deciso di provare nuovi generi musicali. Il suo singolo ‘Guapo’ realizzato con Geolier è stato un successo. Come se non bastasse, Anna sta iniziando a conquistare anche il pubblico televisivo partecipando nel ruolo di giurata allo show ‘All Together Now‘.

Anna Tatangelo, serie di scatti da urlo: bomba sexy