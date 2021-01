Adriano Celentano, la confessione che spiazza: un racconto terribile

Adriano Celentano, in un’intervista televisiva, si racconta e svela agli spettatori la situazione particolare che sta vivendo

Oggi, 6 gennaio, è una ricorrenza particolare per il mondo della canzone e dello spettacolo italiano. E’ il giorno degli auguri di compleanno ad Adriano Celentano, personaggio poliedrico e che ha attraversato varie epoche della musica e della televisione italiana. Una ricorrenza che però lo stesso Adriano vivrà quest’anno in maniera altrettanto particolare. Il motivo lo racconta lui stesso in una intervista a cuore aperto a ‘Domenica In’, in cui fa una rivelazione che spiazza gli spettatori.

Adriano Celentano apre il suo cuore a Domenica In, la rivelazione incredibile e scioccante

In video chiamata con Mara Venier, Adriano racconta la vita ai tempi del coronavirus sua e della moglie Claudia Mori. Una vita con meno spostamenti e incontri possibili con le altre persone. La dichiarazione lascia senza fiato: “Sono chiuso in casa da un anno”. Sicuramente una situazione non particolarmente felice, anche se Adriano, come sempre, trova la forza di ricorrere al suo black humour. “L’altro giorno ci hanno portato il vestito a righe”, ha scherzato.

Celentano si è poi detto favorevole al vaccino – “Non l’ho mai fatto ma adesso sono d’accordo, e anche Claudia lo è” – e ha colto l’occasione per un momento di leggerezza e serenità. Intervenendo in trasmissione ha fatto anche gli auguri all’attrice Giovanna Ralli, che compiva 86 anni, scherzando ancora: “Hai mentito sulla tua età, hai dichiarato 35 anni in più!”.