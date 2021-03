La showgirl Francesca Brambilla si dichiara pronta a primeggiare sul trono di Avanti Un Altro: è un vero spettacolo.

La bionda showgirl ed ormai affezionata interprete de la Bona Sorte nello show a quiz di Avanti Un Altro, Francesca Brambilla, è ormai pronta al nuovo inizio. Il programma, dopo una lunga serie di repliche mandate in onda per via dell’emergenza sanitaria, riprenderà con le puntate inedite a partire da domani sera 8 marzo. Ed è in anticipo rispetto a questo frangente che la carismatica ventottenne, nata sotto il segno zodiacale dei Pesci, non poteva attirare l’attenzione dei suoi ammiratori.

Francesca Brambilla, spettacolo per la nuova reginetta di Avanti Un Altro

Tra poco meno di una settimana, precisamente il 15 marzo, sarà il suo compleanno. Ed è forse in attesa del suo giorno che Francesca ha deciso di riproporre un meraviglioso scatto di lei in primo piano nei panni di una reginetta. Soltanto un paio d’ore fa la soubrette di origini bergamasche ha condiviso il suo ultimo post su Instagram. Si tratta di una serie di ricordi legati proprio al mai banale show in onda su Canale 5. Una vera e propria carrellata di otto simpaticissimi scatti in compagnia dei suoi più noti protagonisti.

“🥳 SIETE PRONTI?? Avevano annunciato un cambio di Bona sorte… ma non eravate d’accordo 😃 eccomi qua ♥️”.

“Finalmente possiamo annunciarvi che da domani sera, canale 5 alle 18.45 torniamo con “Avanti Un Altro “ 😻”, ha poi voluto specificare la Bona Sorte nella seguente didascalia al suo post. Gli adesso oltre 31mila apprezzamenti alle sue parole, e agli aneddoti riproposti sulla piattaforma social, sembrano essere pienamente d’accordo con il suo vivissimo entusiasmo.